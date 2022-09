The Last of Us : un aperçu sombre et déchirant pour la série télévisée

La musique Alone and Forsaken de Hank Williams rythme les premières images de la série télévisée The Last of Us.

Dans The Last of Us, l’histoire se déroule vingt ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant endurci, est engagé pour faire sortir clandestinement Ellie, une jeune fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressante. Ce qui n’est au départ qu’un petit boulot se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour leur survie.

Pedro Pascal (The Mandalorian, Wonder Woman 1984) et Bella Ramsey (His Dark Materials, Game of Thrones) incarneront Joel et Ellie, les personnages phares de la licence. Gabriel Luna (True Detective) jouera le rôle de Tommy, le jeune frère de Joel et ancien soldat, Merle Dandridge (The Flight Attendant) sera Marlene, une leader de la résistance, et Anna Torv (Fringe) interprétera Tess, une contrebandière et une survivante endurcie.

Le casting de The Last of Us a été sélectionné avec soin

La série télévisée The Last of Us accueillera également Nico Parker (The Third Day) dans le rôle de Sarah, la fille de Joel, âgée de 14 ans, Murray Bartlett (The White Lotus) et Nick Offerman (Parks and Recreation) dans le rôle de Frank et Bill, deux survivalistes post-pandémie vivant seuls dans leur ville isolée, Storm Reid (Euphoria) dans le rôle de Riley, une orpheline à Boston et Jeffrey Pierce dans le rôle de Perry, un rebelle dans une zone de quarantaine. Lamar Johnson a été invité à incarner Henry et Keivonn Woodard, Sam, deux frères à Kansas City qui se cachent d’un mouvement révolutionnaire en quête de vengeance. Graham Greene tiendra le rôle de Marlon et Elaine Miles celui de Florence, un couple marié qui survit seul dans la nature sauvage du Wyoming post-apocalyptique.

Un teaser pour The Last of Us

Écrite et produite par Craig Mazin et Neil Druckmann, l’adaptation télévisée de The Last of Us sera diffusée en 2023 sur HBO Now. A noter que Carolyn Strauss est productrice exécutive, aux côtés d’Evan Wells de Naughty Dog, et d’Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions.