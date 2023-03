The Last of Us Remake sur PC : fonctionnalités et configurations du thriller d’aventure post-apocalyptique de Naughty Dog

Les fonctionnalités et les configurations requises pour faire tourner The Last of Us Remake sur PC se dévoilent avec l'aide d'une bande-annonce.

Jonathon Dornbush, responsable du contenu éditorial chez Naughty Dog, détaille les fonctionnalités de la version PC de The Last of Us Remake :

Quelle que soit votre expérience passée avec The Last of Us, cette sortie sur PC s’accompagnera de nombreuses fonctionnalités qui donneront vie au périple intense et inoubliable de Joel et Ellie. Ce remake de The Last of Us est optimisé pour PC avec des améliorations qualitatives spécifiques à cette plateforme. Celui-ci comprendra la prise en charge de l’AMD FSR 2.2 et de Nvidia DLSS Super Resolution, les options de VSync et de limite de fréquence d’images, ainsi qu’une multitude de fonctionnalités conçues spécialement pour PC, notamment le réglage de la qualité des textures, des ombres, des reflets, de l’occlusion ambiante, et bien plus encore. À travers les expériences de Joel et Ellie, les joueurs et joueuses PC vivront une immersion totale dans des environnements aussi beaux que dangereux grâce aux détails éblouissants de la résolution 4K. Des rues sombres et oppressantes de la ZQ de Boston jusqu’aux résidences abandonnées et envahies par la végétation de la ville de Bill et en passant par bien d’autres lieux, vous allez pouvoir parcourir les États-Unis d’Amérique à fond grâce à la prise en charge des écrans ultra-larges pour les formats d’image 21:9 Ultrawide et 32:9 Super Ultrawide. Découvrez tous ces endroits en vous faufilant furtivement dans les maisons et les villes abandonnées (sans oublier de fouiller les tiroirs et les armoires à la recherche de provisions), ou en vous plongeant dans des scènes d’action tendues et captivantes avec une prise en charge pour l’audio 3D afin de mieux entendre le bruissement des feuilles, le craquement du verre ou les pas des ennemis qui essaient de vous tendre une embuscade.

Il déclare également :

The Last of Us Remake sur PC est également compatible avec la manette DualSense via une connexion filaire afin que les joueurs puissent ressentir l’impact des combats, le grondement d’un char qui passe, et bien plus encore grâce au retour haptique et aux gâchettes dynamiques. Grâce à la prise en charge de la manette DualShock 4, de nombreuses autres manettes de jeu, ainsi que du clavier et de la souris, les joueurs et joueuses peuvent adapter leur style de jeu à leurs préférences. La version PC comprend un certain nombre de nouvelles options de personnalisation des commandes, notamment la réattribution complète des commandes, des raccourcis primaires et secondaires pour le clavier et la souris, un mode adaptatif qui permet de combiner les saisies au clavier et à la manette, et bien plus encore. Notre équipe travaille d’arrache-pied sur la version PC depuis la sortie du remake sur PS5, mais nous sommes également à l’écoute des commentaires des joueurs. Le remake de The Last of Us sur PC présentera un certain nombre de corrections de bugs et d’améliorations du jeu, en grande partie grâce aux remarques de notre communauté.

Les configurations PC de The Last of Us Remake

Si vous souhaitez pré-acheter The Last of Us Remake pour PC, il est disponible à la fois sur Steam et sur l’Epic Games Store. La sortie est toujours prévue pour le 28 mars prochain.

Configuration minimum (low, 720p à 30fps)

GPU : AMD Radeon RX 470 (4 Go)/AMD Radeon RX 6500 XT (4 Go) ou Nvidia GeForce GTX 970 (4 Go)/Nvidia GeForce 1050 Ti (4 Go)

CPU : AMD Ryzen 1500X ou Intel Core i7-4770K

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Disque dur : SSD 100 Go

Configuration recommandée (high, 1080p à 60fps)

GPU : AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go)/AMD Radeon RX 6600 XT (8 Go) ou Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 Go)/Nvidia GeForce RTX 3060 (8 Go)

CPU : AMD Ryzen 5 3600X ou Intel Core i7-8700

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Disque dur : SSD 100 Go

Configuration performance (high, 1440p à 60fps)

GPU : AMD Radeon RX 6700 XT ou Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

CPU : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i7-9700K

RAM : 32 Go

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Disque dur : SSD 100 Go

Configuration ultra (ultra, 4K à 60fps)

GPU : AMD Radeon RX 7900 XTX ou Nvidia GeForce RTX 4080

CPU : AMD Ryzen 9 5900X ou Intel Core i5-12600K

RAM : 32 Go DDR

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Disque dur : SSD 100 Go

Un coffret collector pour la version PC de The Last of Us Remake

En plus des éditions Standard et Numérique Deluxe de The Last of Us Remake, Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment propose l’édition physique Luciole en quantité limitée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg via la boutique officielle PlayStation Direct. A noter que le remake de The Last of Us est accompagné du DLC Left Behind ainsi que de modes supplémentaires comme le mode Speedrun, le mode Mort permanente et le mode Photo, mais également une panoplie de fonctionnalités d’accessibilité.