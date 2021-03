The Division : le long-métrage produit par Netflix change de réalisateur

Rawson Marshall Thurber va finalement prendre la place de David Leitch pour s'occuper de l'adaptation cinématographique de The Division.

Mettant en vedette les comédiens Jake Gyllenhaal (End of Watch, Stronger, The Sisters Brothers), Jessica Chastain (The Martian, Molly’s Game, Woman Walks Ahead), Dwayne Johnson (Baywatch, Rampage, Red Notice), Gal Gadot (Fast and Furious, Wonder Woman, Ralph Breaks the Internet) et Ryan Reynolds (Deadpool, The Hitman’s Bodyguard, Six Underground), le film The Division est considéré comme l’une des plus grandes productions réalisées à ce jour par la plateforme américaine Netflix avec Ubisoft Entertainment Film & Television à la supervision. Si David Leitch devait le réaliser, Rawson Marshall Thurber a été sélectionné pour reprendre les commandes du projet. A noter que le scénario de Rafe Judkins va être remplacé par celui d’Ellen Shanman.

The Division en vidéo

L’histoire se déroule dans un futur proche avec un dangereux agent pathogène “le Poison Vert”, un virus dérivé de la variole, qui s’est propagé via des billets de banque lors du Black Friday, décimant la ville de New York et tuant des millions de personnes. Alors que la société est tombé dans le chaos, des civils formés pour opérer en temps de catastrophe vont tenter de sauver ce qui reste du pays en utilisant un arsenal militaire et des technologies de pointe.

David Leitch et Kelly McCormick de 87North Productions, Jake Gyllenhaal de Nine Stories, Jessica Chastain de Freckle Films et Raison Marshall Thurber de Bad Version sont les producteurs exécutifs du film The Division.