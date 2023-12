The Crown : la saison 6 exploite les rumeurs autour de William et Harry

La sixième et dernière saison de la série télévisée The Crown sur Netflix a décidé d'exploiter les rumeurs persistantes sur la relation entre William et Harry, les fils du roi Charles III.

Tl;dr Les rumeurs sur William et Harry sont abordées dans la saison 6 de The Crown.

The Crown explore des scandales récents liés aux deux princes.

Des rumeurs de mésentente entre les deux frères ont persisté pendant des années.

The Crown met en scène ces rumeurs dans sa sixième saison.

La dernière saison de The Crown, une plongée dans les rumeurs royales

La plateforme de streaming Netflix a souhaité conclure sa série phare, The Crown, en jouant sur les rumeurs persistantes concernant la relation entre les princes William et Harry. Ce drame historique extrêmement populaire retrace la vie et le règne de la défunte reine Elizabeth II, de ses débuts à l’ère contemporaine, se terminant en 2005.

Une exploration des scandales royaux

En se concentrant sur le prince Charles et le prince William, The Crown s’est ouvert à l’exploration des scandales récents associés aux deux frères. Ainsi, l’émission a transformé l’événement réel du prince Harry portant un costume nazi lors d’une fête en un point d’intrigue pour sa dernière saison. La saison finale de The Crown a également saisi l’occasion pour aborder un autre sujet brûlant de la vie réelle : les rumeurs de longue date qui ont entouré l’état de la relation entre le prince William et le prince Harry.

Des frères en désaccord ?

Depuis des années, des rumeurs circulent selon lesquelles les princes Harry et William seraient en froid. Ces rumeurs ont continué après la sortie d’un documentaire en 2019, où Harry aurait confirmé qu’il prenait ses distances avec son frère. En 2023, Harry a publié un roman, Spare, dans lequel il accuse William de l’avoir agressé physiquement lors d’une dispute à propos de Meghan.

The Crown, miroir de la réalité ?

The Crown n’a pas hésité à aborder ces rumeurs dans la saison 6, montrant Harry et William se disputant fréquemment tout au long de sa dernière saison. La série met également en scène l’exil de Harry, la reine exhortant William à être gentil avec son frère, car c’est plus difficile d’être le numéro deux que le numéro un, car le système protège le numéro un.