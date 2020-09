The Boys : la série TV d’Amazon s’offre un spin-off à l’université

La guerre est déclarée depuis assez longtemps maintenant entre les différents services de streaming vidéo. Cela passe notamment par les productions originales. Amazon ne démérite pas. L'une de ses séries à succès, The Boys, aura droit à un spin-off.

Dire que les services de streaming vidéo se livre une guerre sans merci est un doux euphémisme. C’est à qui signera les meilleures productions, les meilleurs castings, etc. L’originalité du contenu est un élément très important. Amazon a réussi un gros coup avec sa série The Boys offrant une vision radicalement différente sur les super-héros. Aujourd’hui, après la publication de la deuxième saison, nous apprenons qu’un spin-off verra bientôt le jour.

La série Amazon The Boys a droit à une série spin-off

La série originale Amazon The Boys est si populaire qu’elle a eu droit à une troisième saison avant même que la deuxième ne soit diffusée. Aujourd’hui, nous apprenons donc qu’elle aura en sus droit à une série spin-off. Le projet est déjà lancé. Les producteurs exécutifs Seth Rogen et Eric Kripke ont confirmé l’information via Twiter. Ce spin-off emmènera les spectateurs dans une université pour super-héros dirigée par la corporation Vought International, si l’on en croit les sources de Deadline.

Une série qui plongera dans une université de super-héros

Bien que The Boys soit basée sur le comics américain du même nom, le spin-off, qui n’a pas encore de titre, devrait être centré sur l’université et proposer des aventures totalement inédites. Deadline rapport que, comme la série existante, le spin-off devrait lui aussi être classé R-rated. Il y sera notamment question d’une compétition très similaire à ce que propose Hunger Games entre super-héros débordant d’hormones – les Supes – alors qu’ils testent leurs limites physiques, sexuelles et morales. Tout un programme !

Pour l’heure, nous n’avons aucune information concernant la date de lancement de cette série spin-off mais Deadline précise que le développement est “accéléré à la lumière du succès de la deuxième saison de la série originale qui a marqué le lancement mondial le plus populaire pour une série Amazon Original à ce jour.”