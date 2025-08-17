The Boys : Antony Starr dit adieu à Homelander

Six ans après ses débuts dans la série The Boys, Antony Starr partage son regard sur l’évolution de son personnage, Homelander. L’acteur revient sur les défis et la complexité d’incarner ce super-héros ambigu devenu incontournable.

Tl;dr La cinquième et dernière saison de The Boys marque la fin de six années intenses pour Antony Starr, alias Homelander.

L’acteur souligne l’impact personnel et créatif de ce rôle, qui a repoussé ses limites et enrichi son jeu.

La série, saluée pour sa satire et son audace, conclura bientôt sur Amazon Prime Video, laissant une empreinte durable dans le paysage télévisuel.

Une page se tourne pour Antony Starr et The Boys

Après six années intenses, The Boys vient de clore le tournage de sa cinquième et ultime saison. Cette étape marquante a poussé Antony Starr, l’inoubliable interprète de Homelander, à prendre la parole sur Instagram pour partager ses sentiments face à cette aventure hors du commun. Quelques jours après avoir laissé les émotions retomber, Antony Starr a publié un message chargé d’émotion, accompagné d’une sélection de photos mêlant souvenirs en coulisses et clichés promotionnels.

Un bilan personnel pour un rôle singulier

L’acteur néo-zélandais s’est livré sans détour sur ce que représentaient ces années sous les traits de l’iconique — et controversé — Homelander. « Difficile pour moi de mettre en mots ce que cette expérience a signifié. Quelle traversée… Et quelle croissance personnelle ! Une équipe incroyable ». Six années marquées par une effervescence constante, entre succès public et aléas comme la pandémie ou les grèves ayant temporairement interrompu l’élan. Malgré tout, comme le rappelle Antony Starr, la série n’a cessé de repousser ses propres limites : « C’était vraiment le point culminant de ma carrière… Ce projet n’a jamais cessé d’avancer, laissant une empreinte unique dans le paysage télévisuel. »

L’empreinte laissée par Homelander

En revisitant son parcours, l’acteur ne cache pas que camper un personnage aussi complexe lui a permis d’explorer des facettes insoupçonnées de son jeu : « Homelander est un personnage compliqué… Il m’a offert un espace rare pour repousser mes limites créatives ». À travers son interprétation saisissante du leader ambigu des Seven — figure tour à tour idolâtrée et honnie —, il aura marqué durablement la série et conquis autant les critiques que les fans.

Un phénomène télévisuel bientôt à son terme

Il convient ici de rappeler quelques éléments clés qui ont forgé l’identité si singulière du show :

Satires acérées du genre super-héroïque .

. Mises en scène radicales menées par la performance glaçante d’Antony Starr .

. Soutien indéfectible d’Amazon Prime Video, qui en a fait une valeur sûre depuis juillet 2019.

Alors que la date exacte du lancement de cette cinquième saison demeure inconnue, il semble acquis qu’elle arrivera sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video l’an prochain. D’ici là, le public pourra (re)découvrir quatre saisons portées par la présence fascinante — parfois dérangeante — d’un Homelander plus humain qu’il n’y paraît.

Et s’il reste un mot à retenir, c’est celui-ci : gratitude. Car derrière chaque épisode se cache une aventure humaine que ni les spectateurs ni les principaux concernés ne sont prêts d’oublier.