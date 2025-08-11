Gen V, le spin-off qui transforme The Boys

Les deux séries se connectent de plus en plus pour créer un univers commun intense.

Tl;dr The Boys et Gen V s’imbriquent de plus en plus, avec des personnages et intrigues qui se croisent directement.

L’intrigue de Gen V influence désormais celle de The Boys, et inversement, faisant craindre une dilution des identités propres.

La saison 2 de Gen V et la suite de The Boys promettent encore plus de connexions, mais aussi un risque de tomber dans les travers que la saga parodiait au départ.

Des frontières de plus en plus poreuses entre The Boys et Gen V

Difficile d’ignorer, aujourd’hui, la manière dont Amazon Prime Video tisse des liens serrés entre ses deux séries phares : The Boys et son spin-off Gen V. Au fil des épisodes, cette imbrication scénaristique suscite autant l’excitation que le scepticisme. On assiste à une convergence narrative qui n’est pas sans rappeler les fameux « phases » du Marvel Cinematic Universe, pourtant moquées avec dérision par la franchise elle-même.

L’ironie d’une satire rattrapée par sa propre mécanique

Ironie du sort, alors que les créateurs aiment tourner en dérision la surenchère de films et séries connectés — symbolisée dans la fiction par le studio fictif Vought International —, voilà que le phénomène semble les rattraper. L’intrigue de la première saison de Gen V, centrée sur l’arrivée de Marie Moreau à l’université Godolkin et la découverte d’un campus bien plus obscur qu’il n’y paraît, aurait pu rester autonome. Pourtant, le final se solde par une intervention musclée d’Homelander, marquant un point de bascule : les personnages du spin-off sont désormais enrôlés dans le grand jeu de leur série-mère.

Nouvelles alliances et inquiétudes autour de la créativité

Lorsque la saison 4 de The Boys démarre, elle prend acte des événements survenus à Godolkin sans toutefois s’y attarder. C’est dans son ultime épisode que l’interconnexion se cristallise avec l’apparition surprise de Sam et Cate, venus arrêter les membres historiques du groupe. Pendant ce temps, l’instauration d’une forme de loi martiale par Homelander propulse les Supes fidèles à ses côtés — dont Cate et Sam — vers davantage de pouvoir. La question se pose alors : jusqu’où cette fusion entre les deux récits peut-elle aller sans diluer l’identité originale de chaque show ?

Pour ajouter encore un peu plus d’huile sur le feu, il semblerait que la saison 2 de Gen V, attendue avant celle de The Boys, ne puisse faire abstraction du chaos ambiant. Pour renforcer ce maillage, Starlight débarque à Godolkin afin de recruter Marie pour une mission secrète ; Black Noir et The Deep ne sont jamais loin non plus. L’attente grandit quant au rôle réel qu’aura Starlight ou à l’étendue des interventions croisées entre héros.

Voici ce qui retient particulièrement l’attention des fans :

L’importance croissante du personnage de Marie face à Homelander ;

L’intervention potentielle décisive de Billy Butcher ;

L’ambiguïté persistante autour d’un éventuel affrontement final façon Avengers: Endgame.

Bataille épique ou simple satire ?

Au fond, c’est bien là que réside toute la tension : voir une série née pour se moquer des blockbusters super-héroïques tomber dans leurs travers serait paradoxal. Faut-il craindre que cette course à l’interconnexion finisse par étouffer la liberté créative ? Ou au contraire s’attendre à une subversion habile des codes dont seule cette franchise a le secret ? Pour l’heure, une chose est sûre : fans comme observateurs scrutent avec attention chaque nouvelle pièce ajoutée au puzzle narratif des deux séries emblématiques diffusées sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.