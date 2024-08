Ces personnages de The Boys susceptibles d’assassiner Homelander dans la saison 5

La saison 5 de The Boys pourrait bien marquer la fin du redoutable Homelander, alors que les tensions et les conflits atteignent leur paroxysme.

Plusieurs personnages pourraient être responsables de sa mort.

Un destin tragique pour Homelander ?

Dans le paysage télévisuel actuel, le suspense est un élément clé pour maintenir l’attention des spectateurs. Et il semblerait que la série télévisée The Boys diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video ne fasse pas exception à cette règle. En effet, des indices suggèrent que le héros de la série, Homelander, pourrait rencontrer un destin funeste dans la prochaine saison.

Qui trahira Homelander ?

Si cette prédiction se confirme, la question qui se pose est la suivante : qui sera l’artisan de la chute de Homelander ? Un des membres de son équipe ? Un ennemi juré ? Un nouveau personnage introduit dans la saison 5 ? Les paris sont ouverts. Butcher pourrait tuer Homelander en raison de sa quête de vengeance et de sa détermination à mettre fin à son règne tyrannique.

Starlight, avec son désir de justice, ou Hughie, mû par la douleur et le besoin de rétribution, pourraient également se retrouver à éliminer Homelander pour stopper ses abus de pouvoir. De plus, A-Train, cherchant à regagner son statut et à se venger, pourrait voir l’élimination d’Homelander comme une opportunité. Enfin, des personnages comme Soldier Boy ou Nina, avec leurs propres motivations et enjeux personnels, pourraient également chercher à éliminer Homelander pour leurs objectifs propres ou pour équilibrer les pouvoirs.

La fin d’une ère

La mort de Homelander marquerait sans aucun doute la fin d’une ère pour la série The Boys. Le personnage, complexe et charismatique, a réussi à captiver les spectateurs depuis le lancement de la série. Sa disparition créerait un vide difficile à combler.