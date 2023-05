The Boroughs, le nouveau projet des frères Duffer

Netflix commande une première saison de huit épisodes pour la série télévisée The Boroughs.

Créée par Jeffrey Addiss et Will Matthews (The Dark Crystal : Age of Resistance), également producteurs exécutifs et showrunners, The Boroughs sera produite par Matt et Ross Duffer via Upside Down Pictures avec Hilary Leavitt. La série télévisée de la plateforme de streaming Netflix se concentrera sur une communauté de retraités apparemment pittoresque dans le désert du Nouveau-Mexique où un groupe de héros improbables doit s’unir pour empêcher une menace d’un autre monde de voler la seule chose qu’ils n’ont pas… le temps.

‘Stranger Things’ Creators Set Supernatural Series ‘The Boroughs’ at Netflix https://t.co/2Mvc51LJlZ — The Hollywood Reporter (@THR) April 20, 2023

Matt et Ross Duffer, créateur de Stranger Things, ont déclaré :

Nous sommes fans de l’écriture de Jeffrey Addiss et Will Matthews depuis longtemps, et lorsqu’ils nous ont présenté leur idée pour The Boroughs, nous avons immédiatement su qu’ils avaient quelque chose de très spécial entre les mains. Bien que les héros de The Boroughs aient quelques années de plus que les enfants de Stranger Things, ils forment une bande de marginaux tout aussi adorables, et nous avons hâte que vous les rejoigniez dans une aventure à la fois effrayante, drôle et profondément touchante.

Le retour de Jeffrey Addiss et Will Matthews sur Netflix avec The Boroughs

La série télévisée The Boroughs marque le retour sur Netflix de Jeffrey Addiss et Will Matthews qui ont déjà co-créé The Dark Crystal : Age of Resistance pour le service de SVOD américain (diffusé sur Netflix en 2019 et annulé en 2020).

Jeffrey Addiss et Will Matthews ont ajouté :

Faire The Boroughs aux côtés des frères Duffer est un rêve en passe de devenir réalité. Ils apportent à notre histoire l’équilibre parfait entre le cœur et l’horreur. Nous avons hâte que les spectateurs du monde entier découvrent le sombre mystère enfoui sous la façade ensoleillée de The Boroughs.