The Book of Eli : une série préquelle avec John Boyega est annoncée

L'acteur britannico-nigérian John Boyega décroche le rôle principal dans la série télévisée basée sur l'univers de The Book of Eli.

Tl;dr John Boyega jouera dans un préquel de The Book of Eli.

Il incarnera une version plus jeune du personnage de Denzel Washington.

Le préquel se déroulera 30 ans avant le film original.

John Boyega est également producteur exécutif de la série.

John Boyega, une nouvelle étoile dans l’univers de The Book of Eli

John Boyega, célèbre pour son rôle de Finn dans la troisième trilogie Star Wars, est prêt à conquérir un autre univers post-apocalyptique. Il a été choisi pour jouer dans une série préquelle pour The Book of Eli, le film d’action de 2010 mettant en vedette Denzel Washington. Il interprètera une version plus jeune du personnage principal, Eli.

Le préquel de The Book of Eli

Le film original, écrit par Gary Whitta et réalisé par les frères Hughes, suit Eli, un survivant doué, chargé de transporter un mystérieux livre à travers une Amérique post-apocalyptique. Selon Deadline, la série préquelle mettra en scène Boyega en tant que version plus jeune du personnage de Washington, avec Whitta en tant que créateur, scénariste en chef et producteur exécutif. Les frères Hughes seront également producteurs exécutifs.

Un aperçu du préquel

Le préquel se déroulera 30 ans avant les événements du film, ce qui signifie qu’il dépeindra probablement l’événement nucléaire catastrophique lui-même, ainsi que ses conséquences immédiates. Il pourrait également répondre à certaines des questions restées sans réponse dans le film, comme la façon dont Eli est devenu un combattant si doué, comment il a obtenu la dernière copie restante de la Bible et, surtout, comment il est devenu aveugle.

John Boyega, un choix captivant

Boyega est un choix convaincant pour incarner une version plus jeune d’Eli, non seulement en raison de sa ressemblance avec Washington, mais aussi en raison de son charisme, de sa présence à l’écran et de son expérience dans l’interprétation de personnages complexes dans des rôles orientés vers l’action. Avec le retour de Whitta, dont les crédits incluent également Rogue One: A Star Wars Story, la série préquelle devrait être un digne successeur de The Book of Eli.