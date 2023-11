The Book of Clarence, une satire biblique sur la vie de Jésus-Christ

Jeymes Samuel veut faire évoluer les représentations à Hollywood avec The Book of Clarence.

Réalisé et écrit par Jeymes Samuel (The Great Gatsby, Arctic Dogs, The Harder They Fall), avec l’aide de Shawn “Jay-Z” Carter, James Lassiter et Tendo Nagenda, le film The Book of Clarence raconte l’histoire d’un homme malchanceux nommé Clarence, vivant à Jérusalem en 29 après J.-C., qui cherche à tirer profit de la montée de Jésus-Christ en prétendant être un nouveau Messie envoyé par Dieu, dans le but de se libérer de ses dettes et de commencer une vie de gloire pour lui-même.

Un trailer pour The Book of Clarence

The Book of Clarence sortira au cinéma le 12 janvier 2024 aux États-Unis. Le casting est composé de LaKeith Stanfield (Clarence/Thomas, l’un des douze apôtres et le frère jumeau de Clarence), Omar Sy (Barabbas), Anna Diop (l’amoureuse de Clarence et la sœur de Jedediah), RJ Cyler dans le rôle d’Elijah (le meilleur ami de Clarence), David Oyelowo (Jean le Baptiste), Micheal Ward (Judas Iscariote), Alfre Woodard, Teyana Taylor (Marie-Madeleine), Caleb McLaughlin, Eric Kofi-Abrefa (Jedediah le Terrible), Marianne Jean-Baptiste (la mère de Clarence), James McAvoy (Ponce Pilate), Benedict Cumberbatch (Benjamin), Babs Olusanmokun (Jésus-Christ), Nicholas Pinnock, Chase Dillon, Tom Glynn-Carney et Tom Vaughan-Lawlor (un garde romain).

Legendary Pictures, Westbrook Studios et Kilburn Lane produisent The Book of Clarence, tandis que TriStar Pictures (via Sony Pictures Releasing) est en charge de la distribution pour Sony Pictures Entertainment.