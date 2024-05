Aragorn dans The Hunt for Gollum ? Viggo Mortensen évoque un possible retour

Viggo Mortensen a récemment laissé entendre qu'il pourrait reprendre son rôle d'Aragorn dans une nouvelle adaptation de l'univers de J.R.R. Tolkien, The Hunt for Gollum, ravivant ainsi l'enthousiasme des fans de la saga.

L’acteur américain Viggo Mortensen, célèbre pour son interprétation d’Aragorn dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, pourrait faire son grand retour sur grand écran. En effet, il a récemment exprimé son ouverture à l’idée de reprendre son rôle dans le nouvel opus de la saga : The Hunt for Gollum, sous la direction d’Andy Serkis.

Viggo Mortensen re-used Aragorn's sword in new movie The Dead Don't Hurt “Because it's really good” https://t.co/OXOR60KCAS

— British GQ (@BritishGQ) May 28, 2024