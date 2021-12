The Abandons : Netflix recrute Kurt Sutter pour produire une série sur le Far West

Le scénariste et producteur Kurt Sutter s'éloigne des motards de Californie et s'intéresse à l'Ouest américain avec The Abandons.

Viré par FX pour des problèmes de comportement en 2019, Kurt Sutter a récemment conclu un accord avec la plateforme de streaming Netflix afin de créer The Abandons, une série télévisée d’une heure qui reprend la mythologie et l’action de ses autres créations, mais qui se déroule dans le Far West. Ce dernier prépare également son premier long-métrage de fiction, This Beast, qui raconte le combat d’un trappeur contre une bête insaisissable qui ravage un village anglais du XVIIIème siècle.

“J’ai toujours été fasciné par les origines de La Cosa Nostra, comment ces familles de paysans siciliens étaient plus que marginalisées par les barons de la terre et les aristocrates“, a déclaré Kurt Sutter, créateur de Sons of Anarchy. “Ces familles se sont regroupées pour se défendre contre ces barons fonciers abusifs, et c’est en prenant les choses en main que La Cosa Nostra est née et est devenue l’autorité, la loi et l’ordre du pays. Il y a d’autres influences. Au cours de la pandémie, j’ai regardé des rediffusions de Bonanza, et tout d’abord, la série tient parfaitement la route. Je me souviens l’avoir regardé quand j’étais enfant, mais je me rappelle juste qu’il y a un épisode où quelqu’un est tué, et Hoss veut se venger, et je veux dire, c’est une putain de vengeance noire. En fin de compte, c’est une fin digne de la télé du dimanche, mais je viens de réaliser que les Cartwright étaient à une balle de devenir des hors-la-loi, non ? Et j’ai adoré que tout vienne de ce profond sentiment de loyauté envers la famille, la terre, la ville. C’est de là qu’est née la série avec le titre provisoire The Abandons.”

The Abandons, les idées ne manquent pas avec Kurt Sutter

Inspirée du programme télévisé de la fin des années 1950, Bonanza, la nouvelle série The Abandons sera la réalisation d’un désir antérieur au travail de Kurt Sutter sur The Shield et Sons, Mayans and The Bastard Executioner : “Toute la première saison sera consacrée à leur évolution en tant que, vous savez, hors-la-loi, dans une période antérieure à tous les hors-la-loi emblématiques que nous connaissons, comme Jesse James et Billy the Kid. Tous ces personnages ne sont apparus qu’après la guerre de Sécession, mais les Pinkertons étaient là, donc vous savez qu’il y avait des hors-la-loi. C’est en quelque sorte le précurseur de la bande de James et d’autres hors-la-loi emblématiques que nous associons au Far West. Nous pouvons donc faire un clin d’œil à l’histoire, par exemple en croisant le chemin d’un Billy the Kid de 11 ans dans la saison 2 ou 3, tout en continuant à jouer dans un monde fictif, ce qui est cool pour moi. Et cela me permet d’éviter les fusillades dans la rue et de vivre l’expérience du western tout en m’éloignant de certains des tropes attendus.“