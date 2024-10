That ’90s Show n’est pas renouvelée pour une troisième saison

Suite à une chute massive des audiences, la plateforme de streaming Netflix annule la saison 3 de la série télévisée That '90s Show.

Tl;dr Pas de saison 3 pour That ’90s Show .

. That ’90s Show pourrait être proposée à d’autres services de streaming.

La saison 1 de That ’90s Show avait une belle audience.

Netflix dit adieu à That ’90s Show

Le géant du streaming, Netflix, a décidé de ne pas renouveler That ’90s Show pour une troisième saison, suite à une chute impressionnante de son audience. Cette série, qui faisait suite à That ’70s Show et mettait en scène la plupart des acteurs originaux, avait commencé à diffuser de nouveaux épisodes durant l’été. Mais malgré un dernier épisode laissant planer le doute sur une possible troisième saison, le destin de la série semble scellé.

Une audience en chute libre

Selon le site d’information Deadline, la deuxième saison de That ’90s Show n’a pas su convaincre les téléspectateurs. Elle a été diffusée en deux parties, mais les huit premiers épisodes, sortis en juin, n’ont figuré qu’une seule fois dans le Top 10 de Netflix, avec moins de deux millions de vues. Les épisodes restants ont fait encore pire, n’apparaissant pas une seule fois dans les classements de Netflix et attirant moins de 1,6 million de téléspectateurs lors de leur première semaine de diffusion.

Une comparaison avec la saison 1

Par comparaison, la première saison de That ’90s Show avait réalisé des chiffres impressionnants : en seulement quatre jours après sa sortie, la série avait accumulé 10,4 millions d’heures de visionnage. Selon une analyse de What’s On Netflix, cela la plaçait au même niveau, voire au-dessus, des débuts de séries comme The Diplomat, 3 Body Problem et FUBAR, toutes renouvelées par la suite.

Les raisons de cet échec

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette chute de l’audience de That ’90s Show. D’une part, il est possible que les abonnés de Netflix, bien que curieux de découvrir cette nouvelle version, n’aient pas été suffisamment intéressés pour suivre les épisodes supplémentaires. D’autre part, le public de la première saison semblait plus attaché aux personnages de l’original ’70s Show qu’à la nouvelle génération. Enfin, une stratégie de marketing confuse et un calendrier de diffusion morcelé ont également pu contribuer à cette déconvenue.