Saison 3 de « That ’90s Show » : Va-t-elle se réaliser ? Tout ce que nous savons

La saison 3 de "That '90s Show" n'est pas encore confirmée.

Tl;dr La saison 3 de That ’90s Show n’est pas encore confirmée.

La saison 2 a été scindée en deux parties à cause des grèves d’Hollywood en 2023.

Le casting de la saison 3 devrait inclure les acteurs habituels.

L’intrigue de la saison 3 pourrait voir Leia vivre de façon permanente à Point Place.

Le futur incertain de That ’90s Show

Après une deuxième saison en deux parties, le spin-off de That ’70s Show, That ’90s Show, a marqué les esprits. La série suit les aventures estivales de Leia, la fille adolescente de Eric et Donna, chez ses grands-parents à Point Place, Wisconsin. Malgré son succès, Netflix n’a pas encore confirmé le renouvellement de la série pour une troisième saison.

Impact des grèves d’Hollywood

La grève d’Hollywood en 2023 a entraîné des retards dans la production de nombreuses émissions, y compris That ’90s Show, poussant Netflix à diviser la deuxième saison en deux parties. Cette décision a également conduit à une modification de la dénomination des saisons, mais il n’est pas encore certain que cette convention de nommage se poursuivra pour la prochaine saison.

Un casting familier

Malgré l’incertitude entourant le renouvellement de la série, il est probable que le casting habituel reviendra pour une éventuelle troisième saison. Ainsi, nous devrions revoir Callie Haverda dans le rôle de Leia Forman, ainsi que ses amis de Point Place. En revanche, le statut des personnages originaux de That ’70s Show est plus incertain.

Leia à Point Place de façon permanente ?

La deuxième saison de That ’90s Show a pris un tournant dramatique avec le déménagement de Eric en Californie pour écrire un livre sur la réalisation de la série Star Wars. Cela a conduit à la proposition de laisser Leia vivre avec ses grands-parents à Point Place pendant l’année scolaire, une idée que tous ont acceptée. Cependant, la décision du groupe de se droguer sur le toit de l’école la veille de la rentrée pourrait remettre ce plan en question.