Netflix confirme que rattraper le manga « One Piece » prendra plus de temps que prévu

La série live-action de Netflix, "One Piece", progresse plus lentement que prévu.

Tl;dr La série live-action de Netflix, One Piece, progresse plus lentement que prévu.

La deuxième saison couvrira jusqu’à Drum Island, excluant l’arc Arabasta.

Plusieurs années seront nécessaires pour couvrir les arcs principaux de l’anime.

Les producteurs envisagent une durée de 12 saisons pour la série.

Des arcs plus longs pour une aventure plus dense

Le choix de Netflix pour son adaptation live-action de One Piece surprend. La décision de suivre un rythme plus lent, en couvrant moins d’arcs par saison que prévu initialement, secoue les attentes des fans. La deuxième saison de la série s’arrêtera à Drum Island, laissant l’arc majeur d’Arabasta pour une éventuelle troisième saison.

Une Stratégie de Qualité

Bien que cette progression plus lente puisse être frustrante pour certains, elle est également rassurante. En effet, elle indique que Netflix et Eiichiro Oda, l’auteur original de One Piece et producteur exécutif de la série, veulent privilégier la qualité de l’adaptation plutôt que la rapidité. En prenant le temps de développer chaque arc, ils s’assurent de rendre justice à l’œuvre originale.

Un Défi d’Adaptation

Cependant, cette stratégie n’est pas sans conséquences. Avec plus de 1100 chapitres de manga à couvrir, la série One Piece pourrait prendre des années pour arriver aux arcs les plus appréciés des fans. De plus, même si l’œuvre originale devait se terminer aujourd’hui, la série live-action aurait encore un millier de chapitres à adapter. Il semble donc peu probable que la série puisse couvrir l’intégralité de l’histoire.