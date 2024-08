Une excellente série d’horreur de 6 épisodes débarque sur Netflix, la saison 2 arrive dans quelques semaines

Après "The Walking Dead", le spin-off "Daryl Dixon" arrive sur Netflix.

Un vent de fraîcheur sur Netflix

Le célèbre personnage de la série The Walking Dead, Daryl Dixon, fait son grand retour sur Netflix, quelques semaines seulement avant la première de la saison 2. Dans ce spin-off éponyme, le personnage joué par Norman Reedus, se retrouve dans un contexte totalement nouveau : les côtes françaises, loin de sa bonne amie Carol Peletier et des communautés d’Alexandrie et du Commonwealth.

Une première saison bien accueillie

La saison 1 a su séduire les fans, plaçant Daryl au centre de l’intrigue, dans un cadre rafraîchissant pour l’univers de The Walking Dead. Avec seulement six épisodes, cette première saison évite les problèmes de rythme qui ont parfois affecté la série principale. Les nouveaux personnages, comme Isabelle Carriere jouée par Clémence Poésy, sont tout aussi captivants que Daryl, rendant la série rapidement addictive.

La suite attendue de Daryl Dixon

La saison 2, intitulée The Walking Dead: Daryl Dixon – Le Livre de Carol, mettra l’accent sur Carol, élargissant ainsi l’étendue de l’histoire. C’est la première série dérivée de la franchise à avoir une saison 2 depuis la fin de la série principale. Le deuxième volet de Dead City n’est pas prévu avant 2025.

Accessible à tous

Même si Reedus incarne Daryl depuis le premier épisode de The Walking Dead en 2010, Daryl Dixon peut être compris et apprécié même par ceux qui ont cessé de regarder la série principale. En effet, à part Daryl, tous les personnages de la saison 1 sont nouveaux et l’histoire se déroule dans un cadre différent des précédentes séries Walking Dead.