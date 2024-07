Pourquoi Negan, le Mal incarné, revient dans la saison 2 de « The Walking Dead: Dead City »

Negan revient à son côté maléfique dans "The Walking Dead: Dead City" saison 2.

Tl;dr Negan revient à son côté maléfique dans The Walking Dead: Dead City saison 2.

La Dama force Negan à redevenir un méchant pour survivre.

Maggie pourrait avoir poussé Negan vers son côté obscur.

La série doit préserver l’évolution de Negan sans ruiner son arc de rédemption.

La résurgence de Negan

La saison 2 de The Walking Dead: Dead City sera le théâtre du retour du côté maléfique de Negan, malgré les efforts de ce dernier pour changer dans les saisons précédentes. C’est le principal enseignement du panel de The Walking Dead au San Diego Comic Con, qui a levé le voile sur ce que les fans de zombies peuvent attendre de la saison 2 de Dead City, prévue pour 2025.

La Dama et le retour du vieux Negan

L’antagoniste Negan est probablement invoqué par un méchant encore plus grand. Dans le dernier épisode de la saison 1 de The Walking Dead: Dead City, Negan est amené devant le personnage de Lisa Emery, la Dama, qui dirige le principal groupe de survivants de Manhattan. La guerre gronde entre les différentes factions de New York qui se disputent les précieuses réserves de méthane. Entendant parler des exploits de Negan en tant que leader des Sauveurs, la Dama est convaincue qu’il peut l’aider à gagner. Le retour de Negan à la méchanceté est donc nécessaire pour sa survie. Si Negan ne parvient pas à retrouver son tyran intérieur, la Dama n’a aucune raison de le garder en vie.

Le Dilemme de Maggie

Malgré sa participation essentielle aux victoires d’Alexandria sur les Whisperers et le Commonwealth, Negan n’a jamais été vraiment accepté comme membre de la communauté. Pire encore, après la fin de The Walking Dead, sa femme a été atrocement attaquée par des survivants de la Fédération de New Babylon. Le couple s’est séparé par la suite, laissant Negan complètement seul. Lorsqu’elle le retrouvera enfin dans la saison 2, la version de Negan que Maggie respecte pourrait avoir été remplacée par l’ancienne version qu’elle déteste.

Préserver l’évolution de Negan

Quelle que soit la direction que prendra la boussole morale de Negan dans la saison 2 de The Walking Dead: Dead City, il est essentiel que la série n’annule pas l’arc de rédemption que le personnage de Jeffrey Dean Morgan a commencé en 2018. Si Negan redevient véritablement mauvais dans la saison 2 de Dead City, ces années de croissance et d’évolution seront gâchées.

On en pense quoi ? Le retour du côté maléfique de Negan est un rebondissement intrigant, mais il est crucial que les scénaristes le manient avec soin. Ils doivent préserver l’arc de rédemption de Negan, tout en ajoutant du piquant à l’intrigue. Il sera intéressant de voir comment Negan naviguera entre son passé de méchant et son désir de rédemption dans la saison 2 de The Walking Dead: Dead City.