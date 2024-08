The Diplomat : le drame politique de Netflix revient avec une deuxième saison

La plateforme de streaming Netflix dévoile la date de diffusion de la saison 2 de The Diplomat.

Tl;dr La saison 2 de The Diplomat sera disponible le 31 octobre 2024 sur Netflix.

The Diplomat suit l’ambassadrice américaine au Royaume-Uni, Kate Wyler.

La saison 2 de The Diplomat reprendra juste après le cliffhanger de la saison 1.

Les retombées de l’explosion finale et d’éventuelles morts sont attendues.

La deuxième saison de The Diplomat arrive

La date de diffusion de la deuxième saison de la série politique à succès The Diplomat a été révélée. Avec à sa tête la comédienne Keri Russell, nominée quatre fois aux Emmy Awards et également productrice exécutive, le drame a fait ses débuts sur Netflix en avril 2023.

The call is coming from inside the house. The Diplomat Season 2 premieres October 31. pic.twitter.com/FzuSbJDgZG — Netflix (@netflix) August 8, 2024

Un rôle complexe pour Keri Russell

The Diplomat suit l’histoire de Kate Wyler, la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Royaume-Uni. Si elle excelle dans les zones de crise, elle est moins à l’aise dans un poste qui sert de tremplin pour des ambitions plus élevées. Entre plusieurs situations d’urgence et la survie de son mariage avec Hal Wyler (Rufus Sewell), autre star de la politique, la série a su séduire les spectateurs. La confirmation rapide de la saison 2 de The Diplomat atteste de son succès.

Un suspense insoutenable

Avant de plonger dans les événements de la saison 2, la série devra faire face à la fin explosive de la première saison. Kate découvre que le Premier ministre britannique, Nicol Trowbridge (Rory Kinnear), a planifié l’explosion d’un avion britannique dès le premier épisode. Une deuxième explosion met potentiellement en danger la vie de Hal, ainsi que celles de plusieurs autres personnages clés.

Des retrouvailles et de nouveaux enjeux

La deuxième saison de The Diplomat verra aussi des retrouvailles entre la productrice exécutive Deborah Cahn et l’actrice Allison Janney, toutes deux anciennes collaboratrices sur The West Wing. Janney interprétera la Vice-Présidente des États-Unis, Grace Penn, un poste que Kate est pressentie pour reprendre, bien qu’elle soit réticente. Si Hal survit effectivement, il aura probablement son mot à dire à ce sujet.