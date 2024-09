Netflix dévoile une nouvelle série numéro 1 controversée, mais irrésistible

"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" est le nouveau succès numéro 1 sur Netflix. Que pensez-vous de cette série qui fait tant parler d'elle ?

Une nouvelle série numéro 1 sur Netflix

Le nouveau phénomène de Netflix se nomme « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ». Cette série, deuxième volet de l’anthologie criminelle de Ryan Murphy, a fait une entrée fracassante en se hissant directement à la première place des programmes les plus regardés sur la plateforme de streaming.

Controverses autour de la série

Cependant, le succès de « Monsters » n’est pas sans soulever des controverses. En effet, certains critiques reprochent à la série de romancer les actions des frères Menendez, joués par Evan Peters. Cette représentation est jugée « futile et bizarre » et a été critiquée pour son aspect sensationnaliste et son manque de véracité.

La série a même suscité une réaction de la part du véritable Erik Menendez. Dans une déclaration relayée par sa femme, Tammi, Erik Menendez a qualifié la série de « déformation malhonnête » de leur histoire, basée sur des « mensonges flagrants et horribles ».

« Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story », de quoi ça parle ?

Centrée sur les frères Menendez, la série retrace l’histoire de ces deux frères condamnés en 1996 pour le meurtre de leurs parents, José et Mary Louise ‘Kitty’ Menendez. Les procureurs ont soutenu que les frères avaient tué leurs parents pour hériter de leur fortune. Cependant, Erik et Lyle, qui purgent tous deux une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, affirment qu’ils ont commis le crime en légitime défense, après avoir subi une « vie entière d’abus physiques, émotionnels et sexuels de la part de leurs parents », selon le synopsis officiel de la série Netflix.

Devriez-vous regarder « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story » sur Netflix ?

Malgré les controverses, si vous êtes fan de Ryan Murphy ou de vrais crimes, la série pourrait valoir le détour. Cependant, sachez qu’en dépit de son statut de numéro 1 sur Netflix, « Monsters » n’a pas été unanimement bien reçu par la critique ou le public. L’Independent l’a qualifié de « mélange brouillon du meilleur et du pire de l’œuvre de Murphy ». À vous de juger si vous souhaitez l’ajouter à votre liste de visionnage Netflix.