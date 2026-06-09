Test Razer Seiren V3 Pro : un micro plus sérieux pour les créateurs exigeants

Tech > Razer
Par Hadrien Miche publié le 9 juin 2026 à 17h00.
Tech
Razer Seiren V3 Pro
8 /10

Notes

  • Design
    8
  • Captation du son
    9
  • Fonctionnalités
    8

Avantages

  • Double connectique USB-C et XLR
  • DSP intégré, 32-bit float et contrôles physiques bien pensés

Inconvénients

  • Tarif élevé
  • Synapse nécessaire pour exploiter tout le potentiel du micro

Avec le Seiren V3 Pro, Razer change de registre. On reste bien dans l'univers gaming et streaming de la marque, avec une touche de Chroma RGB, un bouton mute tactile et une intégration poussée dans Synapse, mais ce nouveau modèle vise clairement plus haut que le simple micro USB de bureau. Ici, Razer cherche à séduire les streamers, podcasteurs et créateurs de contenu qui veulent un son plus dense, plus propre et plus évolutif, sans forcément basculer immédiatement dans une configuration audio complexe.

Présentation & design

Le Seiren V3 Pro reprend la promesse habituelle d’un micro facile à installer, mais avec une approche beaucoup plus orientée « studio ». Capsule dynamique, connectique USB-C et XLR, traitement DSP intégré, 32-bit float via Synapse, filtre anti-pop amovible, suspension intégrée : la fiche technique est ambitieuse, et le positionnement tarifaire aussi. À 289,99 euros, il ne joue clairement pas dans la même catégorie qu’un micro USB d’entrée ou de milieu de gamme.

Fiche technique :

  • Type de micro : dynamique
  • Capsule : 30 mm
  • Directivité : cardioïde
  • Réponse en fréquence : 50 Hz – 16 kHz
  • Fréquence d’échantillonnage : 48 / 96 kHz
  • Résolution : 24 / 32-bit, avec 32-bit float via Synapse sous Windows
  • Connectique : USB-C et XLR
  • SPL max : 150 dB en XLR, 125 dB en USB
  • Rapport signal/bruit : 74 dB
  • Gain ajustable : 40 dB
  • Monitoring : port casque 3,5 mm
  • Contrôles : molette gain/volume, bouton tactile mute
  • Éclairage : anneau Razer Chroma RGB
  • Construction : corps unibody en zinc
  • Dimensions : 90 x 213 x 90 mm
  • Poids : environ 670 g
  • Prix : 289,99 euros

Le Razer Seiren V3 Pro adopte un design beaucoup plus sobre que certains micros gaming de la marque. On retrouve bien une signature RGB, mais elle prend ici la forme d’un anneau lumineux discret plutôt que d’un éclairage très présent sur tout le corps du micro. Ce choix lui donne une allure plus professionnelle, plus facile à intégrer dans un setup de streaming, un bureau de travail ou même un petit coin podcast.

Ce n’est pas le micro le plus spectaculaire visuellement de la gamme. Le Seiren V3 Chroma reste plus voyant avec son éclairage RGB très assumé, pensé pour être visible en caméra et apporter une vraie touche esthétique au setup. Le Seiren V3 Pro, lui, semble davantage conçu pour ceux qui veulent un micro qui inspire confiance avant même de lancer l’enregistrement.

La construction en zinc renforce cette impression. Le micro est dense, stable, sérieux. Avec ses 670 g, il ne donne jamais l’impression d’être un simple accessoire plastique posé sur le bureau. Razer a aussi intégré un support ajustable avec amortissement des vibrations, ce qui permet de limiter une partie des bruits transmis par le bureau ou le pied. C’est appréciable, surtout si l’on tape au clavier, si l’on bouge souvent la souris ou si l’on manipule régulièrement son setup pendant un live.

Le filtre anti-pop amovible est aussi une bonne idée, même si il se retire simplement en l’inclinant vers le bas… Il évite de devoir ajouter immédiatement un accessoire externe pour limiter les plosives, notamment sur les « p » et les « b ». Cela ne remplace pas totalement un vrai traitement acoustique ni une bonne distance de prise de son, mais pour un usage plug-and-play, c’est très confortable.

Razer Seiren V3 Pro

Razer Seiren V3 ProADN

Une ergonomie simple, mais bien pensée

Razer conserve ce qui fait la force de ses micros récents : une prise en main immédiate. Le bouton tactile placé sur le micro permet de couper rapidement la captation, avec un retour visuel clair via l’éclairage. Pendant un live, un appel Discord ou un enregistrement, c’est le genre de détail qui évite les mauvaises surprises. Le V3 Pro veut rester élégant, sans renoncer à l’ADN Razer.

La molette physique permet de régler le gain à la volée. C’est un vrai plus, car il n’y a rien de plus frustrant que de devoir ouvrir un logiciel en plein direct pour corriger une voix trop faible ou trop forte. La molette peut aussi être configurée pour gérer le volume via Synapse, ce qui rend le micro assez souple selon les habitudes de chacun.

Razer Seiren V3 Pro

Razer Seiren V3 ProADN

Une capsule dynamique plus adaptée aux vrais bureaux

Le gros changement vient de la capsule. Le Seiren V3 Pro utilise une capsule dynamique cardioïde de 30 mm, un choix très pertinent pour le streaming et la voix. Contrairement à un micro à condensateur, souvent plus sensible aux détails mais aussi aux bruits ambiants, un micro dynamique se montre généralement plus tolérant dans une pièce imparfaite.

C’est important, car tout le monde n’enregistre pas dans un studio traité. Dans un bureau classique, avec un clavier mécanique, une tour qui souffle, une fenêtre pas très loin ou une pièce légèrement réverbérante, une capsule dynamique peut faire une vraie différence. Le Seiren V3 Pro capte la voix avec plus de proximité et limite mieux ce qui se passe autour.

La voix gagne en densité. Le rendu est pensé pour donner une impression plus « broadcast », avec davantage de chaleur et de présence. C’est exactement le type de signature que l’on recherche pour du podcast, du commentaire de jeu, du streaming ou de la voix off. Le micro ne cherche pas seulement à être clair, il cherche aussi à donner du corps à la voix.

Il faudra évidemment garder une bonne distance de prise de son et bien orienter le micro. Comme toujours avec un micro cardioïde, le placement compte. Mais le Seiren V3 Pro pardonne davantage qu’un micro trop sensible posé au milieu d’un bureau bruyant.

Razer Seiren V3 Pro

Razer Seiren V3 ProADN

USB-C et XLR : le vrai atout évolutif

La double connectique USB-C et XLR est l’un des meilleurs arguments du Seiren V3 Pro. En USB-C, le micro reste simple et accessible. On le branche au PC, on configure les réglages essentiels, et on peut rapidement l’utiliser dans OBS, Discord, un logiciel de montage ou une application d’enregistrement.

Mais la sortie XLR change tout pour ceux qui veulent évoluer. Elle permet de connecter le micro à une interface audio, une table de mixage ou une chaîne plus professionnelle. C’est une vraie différence par rapport à un micro USB classique, qui finit souvent par être remplacé dès que l’on veut monter en gamme.

Ici, on peut commencer simplement en USB, puis passer plus tard sur une interface XLR sans changer de micro. Pour un créateur de contenu qui hésite entre simplicité et évolutivité, c’est très rassurant. Le Seiren V3 Pro peut accompagner une progression, plutôt que devenir rapidement une limite.

C’est aussi ce qui justifie une partie du prix. On n’achète pas seulement un micro USB plus cher, mais un produit hybride, capable de s’adapter à plusieurs façons de travailler.

Razer Seiren V3 Pro

Razer Seiren V3 ProADN

Synapse : indispensable pour profiter de tout

Le Seiren V3 Pro fonctionne simplement, mais il donne surtout son plein potentiel avec Razer Synapse. C’est là que l’on retrouve les réglages avancés, le traitement audio, le comportement de la molette, le 32-bit float sous Windows et la personnalisation de l’éclairage Chroma.

L’intérêt du 32-bit float est de conserver une très grande marge dynamique. En clair, si le niveau d’enregistrement est trop fort ou trop faible, on dispose de plus de latitude pour récupérer la prise en postproduction. Cela ne dispense pas de régler correctement son gain, mais cela réduit le risque de ruiner un enregistrement à cause d’un passage trop fort.

Au branchement, Synapse va nous poser quelques questions et demander d’enregistrer du son afin de nous aider à régler le micro.

Razer Synapse

Razer SynapseADN

Razer Synapse

Razer SynapseADN

Un DSP intégré pour nettoyer le son sans se compliquer la vie

Razer intègre un traitement audio avancé directement dans le micro. On retrouve notamment un noise gate, un compresseur, un limiteur et une suppression de bruit par IA. L’idée est simple : obtenir une voix propre et équilibrée sans devoir empiler des plugins dans OBS ou passer par une chaîne audio compliquée.

C’est probablement l’un des aspects les plus pratiques du Seiren V3 Pro. Beaucoup de créateurs veulent améliorer leur son, mais n’ont pas forcément envie de passer des heures à comprendre les réglages d’un compresseur ou d’un noise gate. Ici, Synapse permet de gérer ces fonctions plus simplement, tout en laissant une marge de personnalisation à ceux qui veulent aller plus loin.

Le limiteur aide à éviter les saturations lorsque l’on parle plus fort. Le compresseur permet d’homogénéiser la voix. Le noise gate peut réduire les petits bruits de fond entre deux phrases. La suppression de bruit par IA vise les environnements moins propres, par exemple lorsqu’un PC souffle ou que quelques bruits parasites se glissent dans la pièce.

Comme toujours avec ce type de traitement, il ne faudra pas en abuser. Trop de réduction de bruit peut donner un rendu artificiel. Mais utilisé correctement, le DSP intégré peut faire gagner beaucoup de temps et rendre le micro bien plus accessible à ceux qui veulent un bon son sans devenir ingénieur audio.

Razer Synapse

Razer SynapseADN

Qualité audio : un rendu plus chaud et plus contrôlé

Le Seiren V3 Pro donne l’impression d’avoir été pensé pour corriger l’un des défauts classiques des micros USB très sensibles : cette tendance à tout capter. Ici, la voix est davantage mise en avant, avec un rendu plus intime, plus rond et plus maîtrisé.

La capsule dynamique apporte une chaleur naturelle qui convient bien aux voix parlées. Pour du streaming, cela permet d’avoir une voix plus posée et plus agréable à écouter sur la durée. Pour du podcast, le rendu gagne en sérieux. Pour de la voix off, le micro offre une base propre, facile à retravailler ensuite.

La directivité cardioïde aide aussi à garder la captation centrée sur la voix. Les bruits de clavier et de souris ne disparaissent pas magiquement, mais ils sont moins mis en avant qu’avec un micro plus ouvert. En ajoutant le noise gate et la suppression de bruit, on peut obtenir un résultat très propre sans matériel supplémentaire.

Le port casque 3,5 mm permet de surveiller le retour audio, ce qui reste essentiel pour vérifier son niveau, son placement et les éventuels parasites. C’est un détail indispensable sur un micro de cette gamme, et il est bien présent.

Verdict

Le Razer Seiren V3 Pro est une vraie montée en gamme pour la famille Seiren. Plus sobre, plus robuste et plus orienté création que les modèles les plus visuels de la marque, il mise avant tout sur la qualité de captation, la flexibilité et les fonctions audio avancées.

Sa capsule dynamique de 30 mm, sa double connectique USB-C/XLR, son support du 32-bit float et son DSP intégré en font un micro très complet pour les streamers et créateurs qui veulent un rendu vocal plus professionnel sans entrer immédiatement dans une configuration audio complexe. Il reste simple à utiliser, mais offre assez de profondeur pour accompagner une vraie progression.

À 289,99 euros, le Razer Seiren V3 Pro n’est pas un achat impulsif. Il faut avoir un besoin clair. Pour un setup gaming classique, un modèle plus accessible suffira largement. Mais pour créer du contenu régulièrement, enregistrer des voix, streamer dans une pièce imparfaite ou préparer une évolution vers le XLR, le Seiren V3 Pro est un choix solide, sérieux et particulièrement bien pensé.

Navigation