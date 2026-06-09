Le Seiren V3 Pro reprend la promesse habituelle d’un micro facile à installer, mais avec une approche beaucoup plus orientée « studio ». Capsule dynamique, connectique USB-C et XLR, traitement DSP intégré, 32-bit float via Synapse, filtre anti-pop amovible, suspension intégrée : la fiche technique est ambitieuse, et le positionnement tarifaire aussi. À 289,99 euros, il ne joue clairement pas dans la même catégorie qu’un micro USB d’entrée ou de milieu de gamme.

Fiche technique :

Type de micro : dynamique

Capsule : 30 mm

Directivité : cardioïde

Réponse en fréquence : 50 Hz – 16 kHz

Fréquence d’échantillonnage : 48 / 96 kHz

Résolution : 24 / 32-bit, avec 32-bit float via Synapse sous Windows

Connectique : USB-C et XLR

SPL max : 150 dB en XLR, 125 dB en USB

Rapport signal/bruit : 74 dB

Gain ajustable : 40 dB

Monitoring : port casque 3,5 mm

Contrôles : molette gain/volume, bouton tactile mute

Éclairage : anneau Razer Chroma RGB

Construction : corps unibody en zinc

Dimensions : 90 x 213 x 90 mm

Poids : environ 670 g

Prix : 289,99 euros

Le Razer Seiren V3 Pro adopte un design beaucoup plus sobre que certains micros gaming de la marque. On retrouve bien une signature RGB, mais elle prend ici la forme d’un anneau lumineux discret plutôt que d’un éclairage très présent sur tout le corps du micro. Ce choix lui donne une allure plus professionnelle, plus facile à intégrer dans un setup de streaming, un bureau de travail ou même un petit coin podcast.

Ce n’est pas le micro le plus spectaculaire visuellement de la gamme. Le Seiren V3 Chroma reste plus voyant avec son éclairage RGB très assumé, pensé pour être visible en caméra et apporter une vraie touche esthétique au setup. Le Seiren V3 Pro, lui, semble davantage conçu pour ceux qui veulent un micro qui inspire confiance avant même de lancer l’enregistrement.

La construction en zinc renforce cette impression. Le micro est dense, stable, sérieux. Avec ses 670 g, il ne donne jamais l’impression d’être un simple accessoire plastique posé sur le bureau. Razer a aussi intégré un support ajustable avec amortissement des vibrations, ce qui permet de limiter une partie des bruits transmis par le bureau ou le pied. C’est appréciable, surtout si l’on tape au clavier, si l’on bouge souvent la souris ou si l’on manipule régulièrement son setup pendant un live.

Le filtre anti-pop amovible est aussi une bonne idée, même si il se retire simplement en l’inclinant vers le bas… Il évite de devoir ajouter immédiatement un accessoire externe pour limiter les plosives, notamment sur les « p » et les « b ». Cela ne remplace pas totalement un vrai traitement acoustique ni une bonne distance de prise de son, mais pour un usage plug-and-play, c’est très confortable.