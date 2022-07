Test Drive Unlimited : Solar Crown, la future alternative de Forza Horizon

Pas de gameplay pour Test Drive Unlimited : Solar Crown, mais des images pour découvrir l'univers.

Lead game designer chez KT Racing (Kylotonn), Guillaume Guinet explique la vision du studio français derrière le nouveau Test Drive Unlimited : “C’est un jeu spécial. C’est un jeu de conduite comme aucun autre, vous savez, il ne s’agit pas de course. Il s’agit de faire l’expérience de la voiture. Dans notre jeu, il y a différents paysages à travers les îles de Hong Kong, il y a beaucoup, beaucoup de paysages différents et chaque paysage a quelque chose de spécial. Vous pouvez conduire sur la route, sur du gravier, sur de l’herbe et chaque voiture a quelque chose à raconter sur les différentes surfaces. Mais il y a une voiture spéciale pour chaque situation.”

Guillaume Guinet détaille également le coeur du gameplay : “Le Solar Crown organise un tournoi sur l’île de Hong Kong et il s’agit d’une compétition spéciale. Les joueurs vont vivre une véritable expérience durant l’événement face à d’autres adversaires. Il y a deux aspects de la compétition dans le jeu. L’un est l’événement officiel de Solar Crown. C’est une compétition PvP et l’autre concerne le style de vie, les clans. Vous allez rejoindre les Streets ou les Sharps et ils s’affrontent. Vous êtes au milieu d’eux et vous devez choisir l’un des camps et vous battre pour lui. Ils sont rivaux dans le jeu, mais ils partagent une passion commune, à savoir l’amour de leurs voitures. Vos voitures font partie de votre identité et vous pouvez les personnaliser autant que vous le souhaitez.”

Test Drive Unlimited : Solar Crown en images

Test Drive Unlimited : Solar Crown sortira en 2023 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.