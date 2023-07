Test Drive Unlimited : Solar Crown est reporté à début 2024

Malgré son report, Test Drive Unlimited : Solar Crown s'offre du gameplay.

Durant l’événement TDU Connect organisé par Nacon et KT “Kylotonn” Racing, Alain Jarniou (directeur créatif), Camille Courtier (associate producer) et Guillaume Guinet (lead game designer) étaient accompagnés par des passionnés de sport automobile comme BlackPanthaa, Alex VII, et Alan Boiston de Team VVV pour prendre en main Test Drive Unlimited : Solar Crown et mettre en lumière les importantes fonctionnalités sociales de ce nouvel opus comme le chat vocal intégré ainsi que les missions en coopération avec les Sharps, des élitistes qui se distinguent par un certain goût du raffinement et de l’élégance classique, et les Streets, des adeptes de la culture de la rue qui aiment les provocations parfois extrêmes.

Ils ont également exploré les différents paysages et la diversité de l’île de Hong Kong, qui a été recréée à l’échelle 1:1. La visite a commencé au Solar Hotel, construit sur le site de Victoria Park au cœur de Causeway Bay. Ce bâtiment de 120 étages et de 540 mètres de haut est une merveille architecturale au design unique et futuriste. Conçu comme un centre social, ce hall majestueux est avant tout un lieu de rencontre, de discussion et de rassemblement avec d’autres joueurs. Dans ce grand espace ouvert, les meilleurs pilotes sont mis en valeur et toutes les activités disponibles sont affichées. Pour améliorer encore l’expérience sociale, dans Test Drive Unlimited : Solar Crown, les joueurs peuvent contrôler leur avatar personnalisé dès qu’ils sortent de leur voiture. Disponible dans les zones fermées, comme l’hôtel Solar, cette fonctionnalité offre une grande variété d’interactions et de possibilités de jeu.

Du retard pour Test Drive Unlimited : Solar Crown

Au volant de voitures de course exceptionnelles de marques prestigieuses telles que Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo et bien d’autres, les joueurs sont libres d’explorer les environnements variés de l’île, ou de participer aux courses les plus populaires de l’île de Hong Kong. Au-delà des voitures qui composent leur écurie, reflet de leur inspiration et récompense de leur dur labeur, ils peuvent personnaliser leur style de vie comme bon leur semble.

Désormais planifié pour 2024, Test Drive Unlimited : Solar Crown conserve l’ADN original de la série, tout en apportant une vision moderne et actualisée du jeu de course multijoueur pour offrir aux joueurs luxe, voitures exceptionnelles et compétition, à l’image de la vie dont ils ont toujours rêvé. Une bêta fermée de trois jours aura lieu le 24 juillet prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam).