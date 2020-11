Tesla pourrait offrir un accès à distance aux caméras de l’Autopilot de ses voitures

Tesla est une marque automobile résolument novatrice. De par le simple fait qu’elle ne propose que des véhicules électriques, évidemment, mais pas uniquement. Le constructeur n’hésite pas à miser sur le logiciel, avec mises à jour et déblocages payants, pour étayer son offre et faire progresser ses modèles. Voici aujourd’hui une fonctionnalité qui pourrait être très intéressante pour les possesseurs d’une Tesla.

Aussi utile puisse être le Mode Sentinelle (Sentry Mode) des Tesla, celui-ci n’offre finalement pas d’informations à moins qu’il y ait effectivement un incident. Impossible donc grâce à ce système de simplement jeter un coup d’œil au moment où vous le souhaitez. Mais ce pourrait être bientôt possible. En effet, Electrek rapporte que le détective en herbe Green a découvert plusieurs indices suggérant qu’un accès à distance aux flux vidéo des caméras de l’Autopilot pourrait arriver. Les propriétaires pourraient alors jeter un œil à ce qui se passe autour de leur voiture quand bon leur semble.

Pour l’heure, difficile de savoir comment tout ceci fonctionnerait mais vous voudrez sûrement utiliser cette option pour regarder de manière ponctuelle plutôt qu’en non-stop. En effet, Green précise que le flux d’une seule caméra de l’Autopilot génère 30 Mo par minute. Ce qui représente tout de même un certain volume. Et ces data pourraient justifier à elles seules l’investissement dans un abonnement data premium, mais rien n’est encore certain.

Difficile aussi de savoir quand cette fonctionnalité pourrait arriver, si tant est qu’elle arrive un jour, évidemment. Elon Musk tease depuis quelque temps une mise à jour logicielle pour les vacances de fin d’année mais Green avait déjà averti que l’option pourrait ne pas être de la partie. Cela dit, si cette fonction devait arriver, voilà qui donnerait un avantage intéressant à ses rivaux. Si les chances d’attraper un voleur ou un vandale restent minces, ce n’est pas nécessairement le but premier de cette fonctionnalité. Un accès aux caméras permettrait d’apaiser les clients, toujours utile d’avoir des yeux supplémentaires sur sa voiture.

it looks like there's going to be a livestreaming of car videos to the phone app.

— green (@greentheonly) November 28, 2020