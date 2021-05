Tesla n’accepte (déjà) plus les bitcoins comme moyen de paiement

Il n'est déjà plus possible d'acheter une voiture Tesla avec des bitcoins. L'explication d'Elon Musk vaut ce qu'elle vaut : la préservation de l'environnement.

Tesla est une entreprise moderne, très moderne, visionnaire même, diront certains. Et c’est en grande partie dû à son PDG Elon Musk. Le multimilliardaire américain impose sa vision des choses. Et notamment sa grande passion pour les crypto-monnaies. Depuis peu, il était par exemple possible d’acheter sa voiture électrique en bitcoin. Ce n’est malheureusement déjà plus possible.

Tesla n’accepte plus le bitcoin comme moyen de paiement

Il y a quelques mois, Tesla annonçait qu’elle allait accepter les paiements en bitcoin pour l’achat de voiture électrique. Une bonne idée, sur le papier tout du moins. A fortiori quand on sait que le PDG de Tesla, Elon Musk, pousse chaque jour pour faire de la crypto-monnaie une monnaie plus populaire, notamment via ses tweets concernant le Dogecoin.

Ceci étant dit, il s’avère que l’entreprise est rapidement revenue sur sa décision. En effet, dans un communiqué publié sur Twitter, Elon Musk confirme que Tesla n’accepte plus le bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures. Et selon le PDG de la marque, la raison principale derrière ce revirement, ce sont les émissions de carbone.

Selon Elon Musk, à cause des émissions de carbone du minage

Comme vous le savez, le minage des crypto-monnaies consomment énormément d’énergie, et les besoins sont toujours plus importants. Cela signifie que les gens qui minent du bitcoin – ou autre – émettent énormément de gaz à effet de serre notamment, ce qui va à l’encontre des valeurs défendues par Tesla, à savoir des véhicules plus respectueux de l’environnement que les traditionnels véhicules thermiques.

Elon Musk reste convaincu que la crypto-monnaie est une très bonne idée mais en attendant qu’elle soit davantage durable, Tesla ne l’acceptera pas comme moyen de paiement. Cette décision ne devrait pas avoir un grand impact parmi les clients et futurs clients de Tesla mais si vous avez un portefeuille de bitcoins, vous devrez désormais les convertir en monnaie fiduciaire pour acheter votre Tesla.