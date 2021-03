Tesla enregistre des centaines de cas de Covid-19 après la réouverture de son usine de Fremont

La volonté de Tesla de relancer sa production de véhicules électriques dans son usine de Fremont en mai dernier apparaît aujourd’hui comme une mauvaise idée au regard des conséquences sanitaires. En effet, selon le Washington Post, PlainSite a pu obtenir les données de santé du Comté d’Alameda. Celles-ci montrent que l’usine Tesla a enregistré environ 450 cas positifs au Covid-19 entre sa réouverture officielle en mai 2020 et la fin de l’année 2020. Il y avait moins de 10 cas en mai mais le chiffre a grimpé jusqu’à 125 en décembre.

Nul ne sait combien de ces cas détectés ont entraîné des hospitalisations ni dans quelle mesure ces cas ont œuvré à propager le virus, bien que le comté ait déclaré en juin qu’il n’y avait aucun cas d’infection connue atteignant le public. Les données de 2021 n’ont pas été partagées à l’heure d’écrire ces lignes mais il se pourrait qu’elles suivent la tendance générale aux États-Unis, à savoir encore une augmentation en janvier suivie d’un déclin progressif.

Ces cas ne représentent “que” 4,5 % des 10 000 personnes, environ, travaillant sur le site de Fremont. Ceci étant dit, ces chiffres suggèrent en tous les cas bel et bien que ces employés ont été infectés en mai lorsque Elon Musk a fait rouvrir l’usine, et ce alors même que le comté avait mis des mesures de confinement en place. Ces chiffres rendent aussi très clair le fait que Tesla, comme Amazon et d’autres géants de la tech, ont dû gérer quotidiennement des employés positifs à la Covid-19 qui n’avaient d’autre choix que de travailler sur site.

Il y a eu de nombreuse plaintes concernant justement le fait que certaines entreprises ne prennent pas de mesures adéquates pour gérer les employés qui ne peuvent ou ne veulent pas travailler avec les risques d’être infectés. Et bien que Tesla ait dit à ses employés qu’ils pouvaient rester chez eux s’ils ne se sentaient pas de revenir sur site, des rapports avaient été publiés au début de l’été 2020 montrant que Tesla avait licencié des employés qui n’étaient pas revenus.

La situation devrait en tous les cas s’améliorer dans la mesure où la pandémie semble ralentir aux États-Unis et que de plus en plus d’ouvriers se font vacciner. Toujours est-il que la volonté de tout faire pour atteindre cette production record en 2020 a eu de graves conséquences sanitaires. Et il faudra en payer le prix cette année. À suivre !

New! From the Alameda County Department of Public Health, one year after our initial request, a single table summarizing how many COVID-19 reports the Department received from the $TSLA Fremont factory.

Note, it only started keeping track in May and it stops in December 2020. pic.twitter.com/MOnzQwCRFS

— PlainSite (@PlainSite) March 13, 2021