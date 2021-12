Tesla dévoile son Cyberquad ATV pour les enfants

Tesla lance une version miniature de son Cyberquad, un joujou ultra-moderne (et très cher) pour vos enfants.

Quand vous étiez enfant, on voyait dans les magasins de jouets des voitures ou des motos électriques. L’appareil parfait pour aller crâner au parc à côté de chez vous. Si ces jouets ne sont plus vraiment à la mode, certaines marques les ont plus ou moins remis au goût du jour en proposant des versions miniatures de voitures cultes. Si vous avez toujours voulu en avoir une quand vous étiez jeune, peut-être pourrez-vous en offrir une à votre enfant. Et quoi de mieux qu’une version miniature de son Tesla Cyberquad baptisée Cyberquad ATV.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, ce Cyberquad est clairement inspiré du Tesla Cybertruck, mais il s’agit d’un véhicule tout terrain pensé et conçu pour une utilisation par les enfants. Le Cyberquad dispose d’une autonomie de 25 km sur une seule charge et offre une vitesse maximale de 16 km/h. Ce n’est effectivement pas très rapide, surtout par rapport à un quad grandeur nature, mais c’est une bonne chose pour les parents qui s’inquièteraient que l’engin soit trop rapide pour leurs petites têtes blondes.

L’appareil est conçu pour les enfants de plus de 8 ans et pesant jusqu’à 70 kg. L’engin est évidemment rechargeable et il faut environ 5 heures pour effectuer une charge complète. N’espérez cependant pas pouvoir utiliser le réseau de Supercharger Tesla pour ce faire. Si vous êtes intéressé(e), sachez que cet engin miniature est proposé à un prix grandeur nature, 1 900 $. Cela en fait un jouet plutôt cher pour votre enfant, mais si vous en avez les moyens, pourquoi pas, après tout ?

Si ce Tesla Cyberquad ATV vous fait de l’œil – pour votre enfant, évidemment -, direction le site web de Tesla. À noter, le constructeur ne donne pas encore de date de livraison précise.