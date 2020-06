Tesla dévoile de nouveaux panneaux solaires, moins chers et plus efficients

Les panneaux solaires sont une bonne solution pour produire son énergie, et ce de manière plus verte. Cela étant dit, leur installation représente un coût assez conséquent. Tesla veut aider avec ses panneaux solaires. La nouvelle génération est moins chère encore.

L’installation de panneaux solaires n’est pas donnée mais si vous vivez dans une région assez ensoleillée, cela vous permettra d’économiser de l’argent sur vos factures d’électricité. Et vous pourrez même amortir vos frais assez rapidement. Celles et ceux qui hésitent toujours à se lancer pourraient être intéressé(e)s de découvrir la nouvelle génération de panneaux solaires Tesla.

Tesla dévoile de nouveaux panneaux solaires

En effet, si l’on en croit un nouveau rapport de Electrek, Tesla vient de dévoiler de tous nouveaux panneaux solaires, avec des tarifs en baise de 20% par rapport au modèle précédent et une efficacité en hausse de 10% quant à l’énergie produite. Comme à l’accoutumée, une fois les aides de l’état et autres éventuelles réductions, voilà qui pourrait devenir très, très intéressant.

Moins chers et plus efficaces encore

Cela fait quelque temps maintenant que Tesla est sur le marché des panneaux solaires. Au fil des générations, le géant américain, spécialiste à l’origine de l’automobile, a amélioré ses panneaux, les rendant plus faciles à installer, plus légers, plus efficaces et moins chers. De quoi convaincre toujours davantage de clients de les installer sur le toit de leur maison. En abaissant encore leur tarif, Tesla devient plus compétitif sur le marché. Pour tout savoir de cette nouvelle génération de panneaux solaires Tesla, rendez-vous sur le site officiel de la marque.