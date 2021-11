Tesla annonce un programme pilote de Supercharger pour les voitures d’une autre marque

Tesla lance un programme pilote aux Pays-Bas pour ouvrir ses Supercharger aux véhicules électriques non Tesla.

L’un des avantages à posséder un véhicule Tesla, c’est que vous avez accès à tout le réseau Supercharger de la marque. Celui-ci vous permet de recharger votre Tesla dans de nombreux endroits aux quatre coins du monde. Mais… et si vous n’avez pas de Tesla ? La bonne nouvelle, c’est que le constructeur travaille à étendre son programme Supercharger pour prendre en charge les véhicules d’autres marques. Explication.

La marque américaine vient d’annoncer qu’elle allait lancer un programme pilote aux Pays-Bas. Les véhicules électriques d’autre marque que Tesla pourraient alors utiliser le réseau Supercharger. Le PDG de Tesla, Elon Musk, avait révélé il y a quelques mois son intention d’étendre le réseau Supercharger pour prendre en charge d’autres véhicules électriques. Il semblerait que le moment soit venu.

Selon le communiqué de Tesla, “avec ce programme pilote, 10 stations sont désormais accessibles aux conducteurs de véhicules électriques non Tesla hollandais via l’application Tesla (version 4.2.3 ou ultérieure). Les conducteurs Tesla peuvent continuer d’utiliser ces stations comme ils l’ont toujours fait, et nous allons suivre tout cela de près sur chaque site pour éviter d’éventuelles congestions et écouter les clients concernant leurs expériences.”

Cela étant dit, il faut bien garder à l’esprit que, si l’on en croit la FAQ de Tesla, le tarif pour les véhicules non Tesla sera différent. On peut notamment lire sur la page dédiée que “la tarification pour les conducteurs non Tesla reflète que des coûts additionnels sont nécessaires pour prendre en charge une large variété de véhicules et les ajustements de nos sites pour accueillir ces véhicules.”

Tesla recommande par ailleurs aux utilisateurs d’utiliser l’application Tesla pour vérifier les coûts de recharge, lesquels peuvent varier d’une station à une autre. Ce programme pilote devrait en tous les cas être riche en enseignements pour le constructeur. Mais qui sait, peut-être tous les Supercharger seront-ils bientôt compatibles avec un grand choix de véhicules électriques.