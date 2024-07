« Tell Me Lies » Saison 2 : Date de sortie dévoilée, Tom Ellis et retour du casting

"Tell Me Lies" Saison 2 annoncée pour le 4 septembre.

Tom Ellis rejoint le casting en tant que nouveau personnage.

La production a été retardée par des grèves à Hollywood.

La nouvelle saison promet plus de tension et de chaos.

La série dramatique Tell Me Lies de Hulu, basée sur le roman de Carola Lovering de 2018, revient sur le petit écran pour une deuxième saison, dont la première est prévue le 4 septembre. La série suit les rebondissements de la relation complexe et enivrante entre Lucy Albright et Stephen DeMarco, portée par les critiques positives qui ont suivi la première saison.

Des retards dans la production

Malgré l’annonce de la deuxième saison deux mois seulement après la première, la production a dû faire face à plusieurs obstacles, dont les grèves d’Hollywood en 2023 qui ont paralysé l’industrie. Mais les fans peuvent enfin souffler, la date de sortie de la nouvelle saison est confirmée.

Un casting renouvelé

La plupart des acteurs principaux de la première saison, dont Grace Van Patten dans le rôle de Lucy, seront de retour. Tom Ellis, star de Lucifer, rejoindra le casting en tant que Oliver, un professeur impopulaire à Baird College. Un autre nouvel arrivant est Thomas Doherty, qui est attendu dans le rôle de Leo.

Une saison plus intense

Quant à l’intrigue de la saison 2 de Tell Me Lies, la showrunner Meaghan Oppenheimer a révélé que la nouvelle saison serait « plus une histoire de guerre qu’une histoire d’amour« . Après les tensions de la fin de la première saison, les choses promettent de devenir beaucoup plus chaotiques. Les fans n’auront plus à attendre longtemps avant de retrouver leurs stars préférées à l’écran.