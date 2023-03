Tekken 8 : Jack-8 sort l’artillerie lourde

Jack-8, le huitième cyborg militaire issu de la célèbre série de robots Jack du docteur Geppetto Bosconovitch, va faire son arrivée dans Tekken 8.

Dans Tekken 8, Jack-8 se démarque immédiatement des précédents modèles de Jack grâce à un design visuel différent. Pendant la majeure partie de la licence de Bandai Namco, les robots Jack sont restés fidèles au même design, avec leur mohawk blond caractéristique, leur débardeur militaire et leur pantalon camouflage. Le design “Player 1” de Jack-7 n’a fait que modifier certaines couleurs, mais le nouveau look de Jack-8 est tout à fait différent. Cette fois, il adopte un aspect beaucoup plus cybernétique, avec des parties métalliques plus volumineuses et une nouvelle visière. Même son mohawk est désormais entièrement fait de métal. D’une certaine manière, ce design plus robotique rappelle celui de Gun Jack, le Jack jouable dans Tekken 3.

Jack-8 en action dans Tekken 8

Jack-8 conserve la plupart des coups violents auxquels les fans des robots Jack sont habitués depuis plusieurs années. Cela dit, il dispose de puissantes nouvelles armes dans Tekken 8, comme un champ de force électrique et un projectile semblable à un missile. De plus, Jack-8 possède l’un des plus beaux Rage Arts dévoilés jusqu’à présent, qui lui permet de faire exploser son adversaire à l’aide d’un énorme railgun.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).