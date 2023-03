Tekken 8 : Lars Alexandersson exhibe sa puissance électrique

Lars Alexandersson revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Tower Cannon, Lightning Screw et Dynamic Entry.

Dans Tekken 8, Lars Alexandersson voit son style de combat continuer à évoluer en combinant des éléments d’arts martiaux et d’acrobaties pour offrir des mouvements de combat puissants et fluides avec l’aide de son gantelet électrique. Sa vitesse de déplacement et son agilité lui permettent d’effectuer des esquives rapides qui peuvent être facilement suivies de combos percutants. De plus, de nouvelles attaques spéciales ont été introduites par Bandai Namco pour compléter l’arsenal déjà impressionnant du fils illégitime d’Heihachi Mishima et membre d’élite de la Tekken Force comme le Thunderstrike Combo.

Lars Alexandersson en action dans Tekken 8

Le Rage Move de Lars Alexandersson dans Tekken 8 est une attaque puissante et dévastatrice que les joueurs peuvent utiliser lorsque la santé de leur personnage tombe en dessous d’un certain seuil. Ce coup lui permet de foncer sur son adversaire en plein vol avant de s’écraser sur lui avec une force phénoménale, lui infligeant d’énormes dégâts. Avec ses effets visuels impressionnants et ses capacités destructrices, cette attaque met en valeur la force et la ténacité du personnage au combat, ce qui en fait un adversaire intimidant pour tous les joueurs qui osent le défier.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).