Tekken 8 : King est toujours le roi du catch

King revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Cobra Twist, Pile Driver et Indian Death Lock.

Dans Tekken 8, King conserve son emblématique masque de jaguar, mais sa cape est désormais plus grande et plus voyante que jamais. Tel un catcheur professionnel, il s’agenouille et pointe le ciel, rugit dans le micro et s’exhibe devant une foule de spectateurs qui l’acclament. Ses techniques de lutte sont également de retour, avec des mouvements dévastateurs et de haute volée comme les Irish Whips ou de puissants slams. A noter que Son Rage Art commence par un grand coup de poing qui fait rebondir l’adversaire sur le sol pour permettre à King de l’attraper par-dessus ses épaules avant de le lancer en l’air, de rouler avec lui en plein vol, puis de le plaquer au sol dans une pose douloureuse.

King en action dans Tekken 8

L’histoire de King dans Tekken 7 s’était terminé avec un combat contre Jack-7. Bien que ce dernier avait analysé l’ensemble de ses mouvements pour le vaincre, le célèbre catcheur à la tête de panthère a puisé dans son panel de mouvements pour sortir la Ready Position de Marduk afin d’utiliser la technique Melon Masher sur Jack-7. Pour le finir, King utilisera le Round Out Elbow d’Armor King afin de le vaincre.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).