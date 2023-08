Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge revient avec Dimension Shellshock

L’anti-héroïne Karai va faire ses grands débuts aux côtés de Leonardo, Raphaël, Donatello, Michelangelo et Miyamoto Usagi dans Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge - Dimension Shellshock.

Nickelodeon, Dotemu et Tribute Games dévoilent Dimension Shellshock, un contenu additionnel pour Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge qui comprend deux nouveaux combattants jouables, à savoir Karai (une ancienne membre du clan Foot dont les mouvements fulgurants font largement écho à la vivacité légendaire de ses alliées tortues) et Miyamoto Usagi (héros de la bande dessinée Usagi Yojimbo qui a déjà croisé la route des célèbres tortues dans leur série animée), ainsi qu’un nouveau mode survie, qui introduit des cristaux permettant sauter d’une dimension à l’autre, et des pistes musicales originales du compositeur Tee Lopes.

Un trailer pour l’extension Dimension Shellshock de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge – Dimension Shellshock sortira le 31 août prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Une mise à jour gratuite offre par ailleurs des skins de couleurs inédits pour les combattants.

Pour mémoire, un énième plan machiavélique de Shredder pousse les Tortues Ninja à combattre une fois de plus les forces du mal dans Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge. Accompagnés de Maître Splinter, April O’Neil et Casey Jones, les reptiles masqués de Manhattan profitent de pouvoirs uniques au sein d’une revitalisation moderniste des beat’em all rétro qui ont fait la renommée de la licence.