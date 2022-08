Tactics Ogre : Reborn, la renaissance du RPG tactique chez Square Enix

Le célèbre RPG stratégique isométrique, qui place les joueurs aux commandes d'une unité de guerriers combattant, sera de retour en novembre prochain sur consoles et PC dans une version remasterisée.

Remaster de Tactics Ogre : Let Us Cling Together paru en 2011 sur PSP, qui était lui-même un portage remanié du jeu original de 1995 sur Super Nintendo, Tactics Ogre : Reborn suit Denam Pavel à travers une histoire d’intrigues politiques et de trahisons dans les îles de Valeria, joyaux de la mer d’Obero, suite à la mort du roi-dynaste Dorgalua Oberyth. En plus de faire évoluer le récit en fonction de certains choix à des moments décisifs, les joueurs seront amenés à prendre le contrôle d’une équipe d’unités sur le champ de bataille et devront tirer parti du système de combat au tour par tour pour agir avec stratégie et prendre l’avantage sur les ennemis.

Les améliorations de Tactics Ogre : Reborn

Tactics Ogre : Reborn proposera un système de combat réinventéé avec un système de niveaux unité par unité, une IA retravaillée, une interface simplifiée et améliorée et des améliorations au niveau du gameplay (rythme de combat plus rapide, sauvegarde automatique et refonte complète des commandes) ainsi que des graphismes haute définition retravaillés, des cinématiques entièrement doublées en anglais et en japonais, un réenregistrement orchestral de la bande originale.

Un trailer pour Tactics Ogre : Reborn

Tactics Ogre : Reborn sortira le 11 novembre prochain sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC via Steam.

En plus de l’édition physique standard de Tactics Ogre : Reborn, Square Enix proposera également une édition numérique standard (mini bande originale numérique avec trois musiques extraites de la bande originale en bonus de précommande) et une édition numérique premium (mini bande originale numérique avec dix musiques chiptune extraites en bonus de précommande).