T-Mobile Starlink : une révolution dans le secteur des télécommunications

L'opérateur T-Mobile ouvre les inscriptions pour tester son service de téléphonie mobile par satellite, développé en collaboration avec Starlink, à partir de 2025.

Tl;dr T-Mobile s’associe à Starlink pour offrir un service mobile par satellite, ciblant les zones sans couverture terrestre.

Les tests bêta commenceront en 2025, avec une première phase dédiée à la messagerie texte.

Les services d’urgence et les secouristes auront la priorité pour participer aux tests.

Un partenariat pour étendre la couverture mobile

T-Mobile et Starlink, la constellation de satellites de SpaceX, ont annoncé un partenariat stratégique pour offrir une couverture mobile dans les zones isolées. Ce projet vise à étendre la portée du réseau de T-Mobile en utilisant la technologie satellite pour desservir des régions difficiles d’accès, comme les zones rurales des États-Unis. Grâce à Starlink, T-Mobile pourra offrir une couverture mobile dans des territoires non desservis par les tours cellulaires classiques. Cette collaboration permettra une intégration transparente du service satellite au réseau existant de T-Mobile.

Une phase de test ouverte au public

Le programme de tests bêta débutera en 2025, avec une première phase axée sur la messagerie texte. Cette phase initiale permettra de vérifier la capacité du système à gérer les communications de base, même dans des zones sans couverture terrestre. Les services vocaux et de données seront ajoutés dans une seconde phase. L’objectif de ce test est de garantir que le service fonctionne de manière fiable avant son déploiement à plus grande échelle, tout en ajustant les performances pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs dans des zones reculées.

Priorité aux services d’urgence et aux secouristes

Les clients « postpayés » de T-Mobile pourront s’inscrire aux tests, mais les places seront limitées. T-Mobile a annoncé que les services d’urgence et les secouristes bénéficieront d’une priorité pour participer à cette phase de test. Cette décision vise à assurer que les professionnels des situations d’urgence aient accès à un service de communication fiable lorsqu’ils en ont besoin, notamment en cas de catastrophe naturelle où les réseaux traditionnels peuvent être hors service. Ce choix souligne l’importance de maintenir des communications stables pendant les crises.

Le service visera les zones sans réseau terrestre

Grâce à Starlink, T-Mobile pourra fournir une couverture mobile dans les zones inaccessibles par les tours cellulaires traditionnelles. Ce service satellite permettra d’offrir une connectivité dans les régions où aucune infrastructure terrestre n’est présente, tant qu’il est possible de voir le ciel. Lors des ouragans Helene et Milton, Starlink a déjà démontré son efficacité en permettant aux utilisateurs de recevoir des alertes et d’envoyer des messages même lorsque les réseaux classiques étaient coupés. Ce projet vise à renforcer la résilience des communications dans les zones isolées et en situation d’urgence.