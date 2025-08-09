Google Messages : la dernière bêta déçoit et plante

De nombreux utilisateurs signalent actuellement des plantages répétés de l’application Google Messages sur leurs smartphones. Ce dysfonctionnement, qui semble toucher plusieurs modèles, suscite l’inquiétude et pourrait être lié à un problème logiciel récemment identifié.

Tl;dr La dernière version bêta de Google Messages provoque un plantage systématique à l’ouverture, empêchant l’envoi de messages.

Le bug touche plusieurs marques et opérateurs, sans distinction, mais certains utilisateurs avec la version stable ou même la bêta ne rencontrent pas de problème.

En attendant un correctif de Google, la meilleure solution consiste à désinstaller la bêta et revenir à une version stable ou réinstaller la bêta.

Une bêta problématique pour Google Messages

Chez certains utilisateurs d’Android, la patience a été mise à rude épreuve cette semaine. La toute dernière version bêta de l’application Google Messages, estampillée 20250805_00_RC00, provoque en effet un plantage systématique dès son ouverture. Une situation gênante qui rend impossible l’envoi de nouveaux messages depuis l’application elle-même.

Un bug qui ne fait aucune distinction

Fait notable : le souci ne se limite pas à une marque ou à un modèle précis. Des retours sur Reddit évoquent aussi bien des téléphones Samsung Galaxy, que des appareils Google Pixel. De même, aucun opérateur n’est épargné : selon les informations croisées par nos confrères d’Android Authority, des abonnés de Fido, Google Fi, T-Mobile ou encore Verizon rapportent tous le même dysfonctionnement. Le point commun ? Tous utilisent la version bêta la plus récente de l’appli.

Néanmoins, quelques exceptions subsistent. Certains testeurs affirment ne rencontrer aucun problème avec leur version stable, voire même sur certains appareils équipés de la bêta incriminée. Difficile donc d’établir une règle universelle.

Dépanner… en attendant mieux

Face à cette panne, nombre d’utilisateurs ont tenté les astuces habituelles — redémarrage du téléphone ou nettoyage du cache — sans succès garanti. Un remède semble toutefois faire ses preuves dans plusieurs cas : supprimer puis réinstaller la mise à jour problématique.

Voici ce que préconisent les utilisateurs concernés :

Désinstaller la version bêta de Google Messages.

Télécharger soit la version précédente stable, soit relancer l’installation de la bêta.

Le fait que l’on puisse encore répondre aux messages reçus via les notifications laisse penser que le bug concerne uniquement le processus au premier plan de l’application — autrement dit, le code qui gère son affichage direct plutôt que les traitements en arrière-plan.

Bientôt un correctif ?

Sans surprise, ce type d’incident rappelle qu’une version bêta reste sujette aux aléas du développement logiciel. Les équipes de Google ont été sollicitées pour clarifier la nature du problème et annoncer un éventuel calendrier de correctif. Affaire à suivre donc, avec l’espoir qu’un patch sera rapidement déployé pour rétablir le service sur tous les terminaux affectés.