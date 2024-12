SpaceX achève la première constellation de satellites Starlink pour des communications directes vers les mobiles

SpaceX vient d'achever la mise en place de la première constellation de satellites Starlink, qui permettra une connexion directe avec les téléphones mobiles.

Une révolution dans la communication mobile par SpaceX

Cette semaine marque une étape importante dans l’histoire de la communication mobile avec la réalisation par SpaceX de sa première constellation de satellites Starlink directement reliés aux téléphones portables. Lancés mercredi à bord d’une fusée Falcon 9, ces 20 satellites ont la particularité de pouvoir communiquer directement avec les téléphones portables sans équipement supplémentaire.

Un pas vers l’avenir

Cette réalisation fait suite à l’approbation par la FCC la semaine dernière d’un accord entre SpaceX et T-Mobile. Annoncé en 2022, ce partenariat vise à créer un futur où les téléphones peuvent être connectés au monde entier, même au milieu de l’océan. Selon SpaceX, cette constellation de satellites fonctionne « comme une tour de téléphonie mobile dans l’espace », permettant une intégration réseau similaire à celle d’un partenaire itinérant standard.

Une technologie prometteuse

SpaceX a également annoncé que les satellites directement reliés aux téléphones portables se connecteront immédiatement par liaison laser à la constellation Starlink, éliminant les zones mortes et offrant une tranquillité d’esprit aux clients lorsqu’ils en ont le plus besoin. De plus, Space.com rapporte que sur les 6 799 satellites opérationnels en orbite terrestre basse, environ 330 peuvent communiquer directement avec les téléphones portables.

Une ouverture à l’international

Le service n’est pas exclusif à T-Mobile. En effet, Android Central rapporte que Ben Longmier, directeur senior de SpaceX, a déclaré peu de temps après le déploiement que les satellites sont « ouverts à toutes les entreprises de télécommunications dans le monde ». Il est prévu que ce service soit disponible dès l’année prochaine.