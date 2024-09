Cards Against Humanity porte plainte contre SpaceX pour intrusion et pollution spatiale

Si l'entreprise de jeux vidéo atteint ses objectifs, elle s'engage à partager ses bénéfices avec ses fans. Cette promesse alléchante pourrait bien révolutionner l'industrie. Et vous, seriez-vous prêt à soutenir une telle initiative ?

Tl;dr Cards Against Humanity poursuit SpaceX pour intrusion sur sa propriété au Texas.

SpaceX est accusé d’avoir utilisé cette terre sans autorisation depuis six mois.

La société de jeux a acquis le terrain en 2017 pour protester contre le mur frontalier de Trump.

En cas de succès, Cards Against Humanity partagera les gains de son procès de 15 millions de dollars avec ses fans.

Cards Against Humanity intente une action en justice contre SpaceX

Cards Against Humanity, le renommé éditeur de jeux de société, a récemment déposé une plainte de 15 millions de dollars contre la société de fusées de Elon Musk, SpaceX. Accusée d’intrusion sur une propriété appartenant à la société de jeux au Texas, SpaceX aurait utilisé ce terrain sans permission pendant les six derniers mois.

Un conflit territorial

Selon l’action en justice, le terrain, auparavant « immaculé », a été transformé en un chantier envahi de gravier, de tracteurs et de débris spatiaux. Notons que ce terrain se trouve à proximité des installations de SpaceX.

Cards Against Humanity avait acheté ce terrain en 2017, dans le cadre d’une opération de financement participatif pour protester contre le projet du président Donald Trump de construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Depuis lors, la société de jeux a maintenu ce terrain, y installant des clôtures et des panneaux « défense d’entrer ».

Des actions jugées offensives

Dans le cadre de ce qui semble être un projet de construction, SpaceX aurait commencé à utiliser le terrain de Cards Against Humanity plus tôt cette année. Dans sa plainte, Cards Against Humanity souligne que « SpaceX a traité la propriété comme la sienne pendant au moins six mois sans tenir compte des droits de propriété de CAH ni de la sécurité de quiconque pénétrant sur ce qui est devenu un chantier présumément régi par les exigences de sécurité de l’OSHA ».

SpaceX, selon l’action en justice, n’a jamais demandé la permission d’utiliser le terrain et n’a jamais contacté Cards Against Humanity pour expliquer ou s’excuser pour les dommages causés.

Un procès de 15 millions de dollars

En réponse à ce qu’elle considère comme une intrusion et une dégradation de sa propriété, Cards Against Humanity a intenté un procès de 15 millions de dollars contre SpaceX. Si elle réussit en justice, la société de jeux, initialement financée par une campagne Kickstarter, partagera les bénéfices avec les 150 000 fans qui ont aidé à acheter le terrain en 2017.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Cependant, Cards Against Humanity n’est pas le seul propriétaire foncier du Texas à avoir soulevé des questions sur les tactiques de l’entreprise.