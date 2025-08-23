Android introduit enfin la fonction d’annulation de messages comme iMessage

La fonction permettant d’annuler l’envoi de messages, longtemps exclusive à iMessage, arrive désormais sur Android. Cette nouveauté, très attendue par les utilisateurs, commence déjà à être déployée progressivement sur la plateforme mobile de Google.

Tl;dr L’option « Undo Send » arrive sur la messagerie Android.

Fonctionnalité déployée progressivement, sans annonce officielle de Google.

Priorité probable aux appareils récents comme Pixel 10 et Galaxy S25.

Un tournant pour la messagerie Android

Sur le terrain de la messagerie instantanée, une nouveauté discrète mais attendue commence à faire parler d’elle : l’option « Undo Send » s’introduit peu à peu dans l’univers des utilisateurs Android. Jusqu’ici réservée aux propriétaires d’iPhone via iMessage, cette possibilité d’annuler l’envoi d’un message débarque désormais dans les conversations RCS, rattrapant ainsi un certain retard côté Android.

Déploiement progressif et zones d’incertitude

Pour autant, tout ne semble pas encore totalement limpide autour de cette fonctionnalité. D’abord repérée plus tôt dans l’année par des indices glanés au sein du code de l’application Messages, elle aurait été accessible à certains testeurs en version bêta dès mai selon les informations recueillies par Android Authority. On note toutefois qu’aucune communication officielle de Google n’est venue clarifier les contours du lancement ou en préciser les limites concrètes.

Dans la pratique, ceux qui bénéficient déjà de cette option peuvent, lors d’un échange RCS, sélectionner un message envoyé puis utiliser l’icône corbeille pour effacer le texte – soit pour eux seuls, soit pour tous les participants à la conversation. Cependant, on ignore encore si un délai limite sera imposé (sur iMessage, par exemple, il est fixé à deux minutes) ou si toutes les discussions sont concernées.

À qui profite le premier tour ?

Tous les smartphones Android n’ont pas encore droit à ce nouveau bouton salvateur. Ainsi, certains modèles récents – tel le tout juste dévoilé Pixel 10, ou prochainement la gamme Galaxy S25 chez Samsung – pourraient bien avoir une longueur d’avance sur le reste du parc. Les appareils plus anciens devront sans doute patienter quelques jours supplémentaires : il n’est pas rare que ce type de déploiement échelonné prenne jusqu’à une semaine.

Pistes pratiques et regards prudents

Pour profiter pleinement de cette nouveauté quand elle sera disponible, voici ce que devraient garder en tête les utilisateurs :

Sélectionner le message à supprimer puis cliquer sur l’icône corbeille.

Il reste cependant prudent de bien réfléchir avant chaque envoi : une capture d’écran peut toujours survenir avant suppression. Enfin, la rédaction de Begeek.fr indique être dans l’attente d’un retour officiel de Google et mettra son article à jour dès réception d’une réponse.

Même si cette évolution rapproche davantage Android des standards établis par Apple côté messagerie moderne, l’essentiel demeure : communiquer… mais sans précipitation.