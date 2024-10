T-Mobile et Starlink lancent leur service de messagerie satellite en Floride

Les utilisateurs de T-Mobile pourront continuer d'envoyer des messages textes même en cas de coupure de leur réseau à cause de l'ouragan Milton.

Tl;dr Starlink et T-Mobile ont reçu l’autorisation de lancer leur service de messagerie par satellite en Floride avant l’arrivée de l’ouragan Milton.

Les deux entreprises ont activé le service Direct to Cell, permettant aux abonnés T-Mobile de recevoir des alertes d’urgence et d’envoyer des messages, même en cas de coupure du réseau.

Les utilisateurs pourront savoir s’ils sont connectés à un satellite Starlink si leur nom de réseau indique « T-Mobile SpaceX ».

Une collaboration pour anticiper l’ouragan Milton

La Federal Communications Commission a autorisé Starlink et T-Mobile à activer leur service de messagerie par satellite en Floride, en prévision de l’arrivée de l’ouragan Milton. SpaceX, la maison mère de Starlink, a annoncé que les satellites Direct to Cell de Starlink fourniraient des alertes d’urgence à tous les téléphones et opérateurs, pas seulement aux abonnés de T-Mobile, dans les zones touchées.

Un service de messagerie pour faire face aux urgences

Les deux compagnies ont également activé la fonctionnalité de messagerie de base pour les abonnés de T-Mobile. Ainsi, ils pourront envoyer et recevoir des messages, et même contacter le 911 par SMS en cas d’urgence, même s’ils sont coupés du réseau de l’opérateur pendant la tempête.

Une technologie encore en phase de test

Cependant, le service Direct to Cell de Starlink et de T-Mobile n’est pas encore totalement déployé. Les premiers textos utilisant cette technologie n’ont été envoyés et reçus qu’en janvier dernier. T-Mobile a révélé qu’ils avaient déployé une « version de test préliminaire » de ce service dans les zones touchées par l’ouragan.

Les utilisateurs sauront si leur téléphone est connecté à un satellite Starlink si leur signal n’affiche qu’une à deux barres et si le nom de leur réseau indique « T-Mobile SpaceX« . Starlink a précisé que le service fonctionne mieux en extérieur. Si les utilisateurs ne peuvent pas atteindre un espace ouvert en toute sécurité, ils peuvent également essayer d’envoyer des messages à l’intérieur, près d’une fenêtre.