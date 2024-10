Le départ des astronautes de la mission Crew-8 de SpaceX depuis l’ISS est fixé pour le 13 Octobre

L'ouragan Milton a retardé leur retour.

Tl;dr Retour sur Terre de la mission Crew-8 de SpaceX et NASA prévu le 13 octobre.

Report dû aux conditions météorologiques et à l’ouragan Milton.

La mission Crew-9 est déjà à bord de l’ISS depuis le 29 septembre.

Report du retour de la mission Crew-8

La NASA et SpaceX ont annoncé que le retour sur Terre de la mission Crew-8, initialement prévu le 7 octobre, a été repoussé au 13 octobre à 9 h 05, heure française. Ce report est dû aux conditions météorologiques défavorables et aux potentiels impacts de l’« ouragan Milton ». Une nouvelle conférence de presse aura lieu le 11 octobre pour évaluer la situation et potentiellement repousser encore le retour de la mission, dans l’intérêt de la sécurité de tous les participants.

Une mission productive

La mission Crew-8, lancée le 4 mars de cette année, compte quatre membres : les astronautes de la NASA Matthew Dominick, Michael Barratt et Jeanette Epps, ainsi que le cosmonaute de Roscosmos, Alexander Grebenkin. Durant leur séjour sur l’ISS, ils ont mené plusieurs expériences scientifiques. Parmi celles-ci, on compte la séquençage de l’ADN d’organismes résistants aux antibiotiques présents sur l’ISS, l’étude d’organoides cérébraux humains créés à partir de cellules souches pour comprendre la maladie de Parkinson et l’impact des vols spatiaux prolongés sur le cerveau humain. Ils ont également imprimé des tissus humains, étudié l’effet de la microgravité sur la production de médicaments et travaillé avec un robot Astrobee.

La mission Crew-9 déjà à bord

Alors que la mission Crew-8 n’a pas encore quitté la station spatiale, les astronautes de la mission Crew-9 de SpaceX sont à bord de l’ISS depuis le 29 septembre. Cette mission n’a embarqué que deux membres, car elle ramènera sur Terre les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Suni Williams qui sont arrivés à l’ISS à bord du Boeing Starliner. Selon la NASA, Wilmore et Williams ont déjà testé leurs combinaisons spatiales Intravehicular Activity de SpaceX et ont accompli toutes les tâches nécessaires pour leur retour sur Terre avec le véhicule Crew-9.