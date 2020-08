Switch : 61,44 millions de consoles vendues dans le monde, un printemps record pour Nintendo

Grâce aux ventes de sa console hybride et de la version console portable, le célèbre constructeur japonais Nintendo réalise un bénéfice trimestriel jamais vu dans l'industrie vidéoludique à ce stade de l'année.

Le succès continu de la Switch à travers le monde entier (61,44 millions d’exemplaires, dont 5,68 millions de Switch et 2,6 millions de Switch Lite pour ce premier trimestre fiscal) et le confinement ont permis à Nintendo de réaliser son meilleur bilan financier avec 2,85 milliards d’euros de chiffres d’affaires, 1,15 milliard d’euros de bénéfice opérationnel et 849,9 millions d’euros de bénéfice net. Face à ses résultats plus que probants, la firme de Kyoto n’a aucune raison de revoir à la baisse ses objectifs pour fin mars 2021, à savoir écouler 19 millions de Switch.

Avec 406,67 millions de jeux écoulés (50,43 millions rien que pour ce trimestre), la Switch de Nintendo fait mieux que la Nintendo 3DS et ses 384 millions de jeux vendus. A noter que le chiffre d’affaires des ventes en téléchargement et des abonnements Nintendo Switch Online a explosé (hausse de 230%) en cette période de Covid-19. D’ailleurs, 55% des jeux vendus au printemps l’ont été sur l’eShop, la boutique virtuelle de Big N. Enfin, grâce aux ventes phénoménales du dernier Animal Crossing, les revenus liés au mobile ont augmenté de 32%.

Les jeux first-party les plus vendus de Nintendo sur Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 26,74 millions

Animal Crossing : New Horizons – 22,40 millions

Super Smash Bros Ultimate – 19,99 millions

The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 18,60 millions

Pokémon Épée & Pokémon Bouclier – 18,22 millions

Super Mario Odyssey – 18,06 millions

Pokémon Let’s Go Pikachu & Pokémon Let’s Go Évoli – 12,20 millions

Super Mario Party – 10,94 millions

Splatoon 2 – 10,71 millions

New Super Mario Bros U Deluxe – 7,44 millions

Nintendo a également communiqué sur les ventes de Ring Fit Adventure (3,9 millions), Xenoblade Chronicles : Definitive Edition (1,32 million) et 51 Worldwide Games (1,03 million).