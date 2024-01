Supernatural : Ces personnages secondaires capables de prolonger la série après Sam et Dean

La série Supernatural a connu un succès phénoménal pendant 15 saisons. Si l'histoire devait se poursuivre, d'autres personnages mériteraient d'être mis en avant. Quels personnages, selon vous, devraient être sous les feux de la rampe ?

Tl;dr Rumeurs sur une possible saison 16 de Supernatural.

Plusieurs personnages pourraient porter l’histoire plutôt que Sam et Dean Winchester.

Castiel, Donna, Garth, Rowena, Jody et les filles, et Charlie Bradbury pourraient être au centre de l’intrigue.

Le fils de Sam, Dean Winchester II, pourrait continuer la saga.

Supernatural : une saison 16 en vue ?

Alors que la série Supernatural a connu une longévité impressionnante de 15 saisons, des murmures évoquent une possible seizième saison pour 2023. Au lieu de Sam et Dean Winchester, ce sont d’autres figures emblématiques qui pourraient porter l’intrigue.

Quels personnages pour une continuation ?

Parmi les personnages susceptibles d’avoir une place prépondérante, on retrouve Castiel, personnage clé depuis la saison 4. Malgré son sacrifice pour Dean lors de la dernière saison, son retour est envisagé. Le fils de Sam, Dean Winchester II, pourrait également poursuivre l’héritage de son père et de son oncle.

D’autres personnages, comme Donna Hanscum, introduite lors de la saison 9, ou Garth Fitzgerald IV, qui a pris la suite de Bobby, pourraient enrichir l’histoire avec leurs propres péripéties.

Des figures féminines au pouvoir ?

La reine de l’enfer, Rowena, pourrait offrir une perspective intéressante sur son ascension au pouvoir. Jody Mills et ses filles adoptives, Claire Novak et Alex Jones, pourraient également apporter une réelle dynamique familiale à l’histoire. Enfin, Charlie Bradbury, bien que tuée lors de la saison 10, pourrait faire un retour sous la forme d’un personnage alternatif.

Une série toujours aussi populaire

Supernatural, avec son univers riche et ses nombreux personnages, a toujours su captiver le public. La série explore la lutte contre les forces du mal avec humour et profondeur, et il serait intéressant de voir comment ces personnages secondaires pourraient prendre le relais des frères Winchester.