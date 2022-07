Sucker Punch : les licences inFamous et Sly Cooper vont rester au placard

Pas de nouveaux opus pour inFamous et Sly Cooper sur PS5 dans l'immédiat.

Depuis quelques mois, des insiders affirmaient avec conviction qu’un nouveau Sly Cooper était en développement, probablement du côté de PixelOpus afin de faire la promotion d’une potentielle série animée, tandis qu’inFamous devait revenir avec un remaster. Deux informations qui se révèlent désormais être totalement fausses au vu du récent communiqué publié par le studio américain Sucker Punch : “Comme nos jeux continuent de grandir en termes d’échelle et de complexité, ils requièrent toute l’attention de notre studio. Etant donné que nous nous concentrons sur notre projet actuel, nous n’avons pas l’intention de revisiter Sly Cooper ou inFamous pour le moment, et aucun autre studio ne travaille actuellement sur des projets liés à nos licences. Nos personnages sont très spéciaux et nous tiennent à cœur, alors même si nous ne dirons jamais non à la réouverture de ces portes un jour, il n’y a pour l’instant aucun jeu inFamous ou Sly Cooper en développement.”

Upcoming inFAMOUS 2 UGC maintenance and an update on legacy franchises https://t.co/at8G33uDUb pic.twitter.com/PDAVTy3OTK — Sucker Punch Productions 🎮 Ghost of Tsushima (@SuckerPunchProd) July 1, 2022

Les serveurs d’inFamous 2 vont être renouvelés

Un suivi encore actif pour les anciens jeux inFamous est également annoncé par Sucker Punch, mais n’attendait pas de nouveaux contenus pour autant : “Nous allons bientôt effectuer une maintenance sur les serveurs UGC d’inFamous 2 afin de les déplacer vers un nouveau foyer qui les maintiendra en activité un peu plus longtemps. Nous devrons éventuellement les mettre hors service, mais nous voulons les maintenir en activité aussi longtemps que possible pour les joueurs qui sont encore actifs. Nous travaillons également à la mise à disposition du DLC Cole’s Legacy pour inFamous Second Son (qui n’était auparavant disponible que dans l’édition collector) sur le PlayStation Store dans tous les territoires pour ceux qui l’auraient manqué.“