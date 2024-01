Succession : l’avenir des stars du casting

Diffusée sur HBO entre 2018 et 2023, la série télévisée Succession est l'une des meilleures séries dramatiques jamais réalisées, portée par un casting exceptionnel.

Tl;dr Succession a connu un grand succès et a été primée.

Le casting talentueux de la série a des projets d’avenir excitants.

Certains acteurs se tournent vers le cinéma, d’autres vers le théâtre ou les séries d’animation.

Le programme de chaque acteur pour 2024 et au-delà est varié et prometteur.

Le succès phénoménal de Succession

La série dramatique Succession de HBO, centrée sur la puissante famille Roy, s’est imposée comme une véritable tour de force de la télévision. Avec un casting éblouissant et une narration mêlant drame shakespearien et comédie irrésistible, la série a pris fin en mai 2023, après quatre saisons, laissant un vide dans le cœur de nombreuses personnes.

Un casting récompensé et en pleine ascension

Succession a été couronnée de succès aux Golden Globes et aux Emmy Awards, plusieurs membres de la distribution principale étant récompensés pour leur travail exceptionnel. Parmi eux, Alan Ruck, qui a fait preuve d’un talent indéniable en incarnant Connor Roy, a deux films en production, Crust et Wind River: Rising. Nicholas Braun, alias Greg, a déjà joué dans deux longs métrages depuis la fin de la série.

Des projets d’avenir prometteurs

Alexander Skarsgård, l’un des acteurs les plus célèbres de la série, prévoit d’apparaître dans un épisode de la série Amazon Prime Video Mr. and Mrs. Smith. Il a également deux films passionnants en pré-production. Matthew Macfadyen, qui a remporté un Golden Globe et un Emmy pour son rôle de Tom Wambsgans, a également de grands films en perspective, dont Deadpool 3.

Le futur du casting de Succession

Jeremy Strong, qui a prouvé être un acteur phénoménal dans Succession, jouera dans une pièce de Broadway et un biopic sur Donald Trump en 2024. Sarah Snook, lauréate d’un Emmy, jouera dans une production prestigieuse de la Sydney Theatre Company à Londres. Enfin, Kieran Culkin a un film passionnant et une série animée en cours.