Substack lance une nouvelle fonctionnalités Notes

Substack lance une nouvelle fonctionnalité baptisée Notes, très similaire à ce qui existe sur d'autres plateformes, mais très intéressant ici.

Depuis qu’Elon Musk est allé poser ses valises chez Twitter, le moins que l’on puisse, c’est que le marché des apps similaires a énormément bougé. Les alternatives ont fleuri, certains services ont ajouté des fonctionnalités similaires. Stubstack, plateforme de newsletter, a lancé une option pour discuter, permettant aux créateurs d’organiser des conversations à la Twitter avec leurs abonnés. C’est un espace qui rappelle beaucoup AOL Instant Messenger ou une simple conversation de groupe et qui ressemble beaucoup à Reddit. Aujourd’hui, Substack lance une nouvelle fonctionnalité qui est très présente sur les autres plateformes de media sociaux : Notes.

Les créateurs de newsletters peuvent déjà recommander des publications via l’option Recommandations dédiée, mais cette fonction de Notes “leur donnera la possibilité de recommander pratiquement tout ce qu’ils veulent – y compris des posts, des citations, des commentaires, des images, des liens et des idées”, écrivaient les cofondateurs Chris Best, Hamish McKenzie et Jairaj Sethi dans leur annonce. La fonctionnalité sera disponible à tout un chacun dans les prochains jours.

“Notre objectif est de proposer des conversations qui inspirent, éclairent et divertissent, tout en donnant aux créateurs une chaîne de croissance puissante lorsque ces interactions trouvent un nouveau public.” Et d’ajouter simplement : “Imaginez Kareem Abdul-Jabbar laisser un commentaire sur une note de Margaret Atwood concernant les tendances en science-fiction ; ou Alison Roman partager une citation d’une fantastique recette mise au point par un petit auteur culinaire peu connu qui se voit alors inondé d’abonnés.”

Très similaire à ce qui existe sur d’autres plateformes mais très intéressant ici

L’équipe reconnaît que Notes ressemble beaucoup à ce que propose d’autres media sociaux, mais dans la mesure où le réseau Substack fonctionne sur les abonnements payants, vous ne verrez aucune publicité. Et cela, selon Substack, “change tout”. Il convient de préciser cependant que, si Substack n’est pas motivé par la publicité, cela ne se fait pas sans soucis. Notamment à cause d’écrivains, entre autre, qui suscitent de vives controverses.

Quoi qu’il en soit, les cofondateurs de Substack sont bien décidés : faire disparaître ce système basé sur la publicité permettra de développer un espace bien plus nuancé et intéressant. “L’élément vital d’un réseau d’abonnements est l’argent versé aux gens qui font du très bon travail au sein de dernier”, écrit le trio. “Ici, les gens sont récompensés quand ils respectent la confiance et l’attention de leur public. L’objectif ultime de cette plateforme est de convertir les lecteurs occasionnels en abonnés payants. Dans ce système, la grande majorité des récompenses financières vont aux créateurs de contenu.”