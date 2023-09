Striking Distance Studios annonce le départ de Glen Schofield

En raison de l'échec commercial et critique de The Callisto Protocol, Glen Schofield quitte Striking Distance Studios pour saisir de nouvelles opportunités dans l'industrie vidéoludique.

L’ancien directeur général de Sledgehammer Games et Visceral Games, Glen Schofield, notamment connu pour être le cocréateur de Dead Space, a fondé Striking Distance Studios en 2019 dans le but de concevoir une expérience narrative originale dans l’univers de Playerunknown’s Battlegrounds. Le projet a ensuite évolué au fil du temps pour finalement devenir un survival horror de science-fiction sans lien avec la licence PUBG.

Video-game developer Striking Distance Studios is appointing new management several months after the commercial flop of its first game https://t.co/dhOrWLqa8H

— Bloomberg (@business) September 20, 2023