Stray : un film d’animation est en préparation

Annapurna Animation et Annapurna Pictures annoncent des adaptations au cinéma pour les licences du catalogue vidéoludique d'Annapurna Interactive.

Nick Bruno (réalisateur), Julie Zackary (responsable de la production d’animation) et Erica Pulcini (responsable de la création) ont rejoint Annapurna Animation afin de renforcer et d’aider la division d’Annapurna Pictures à adapter Stray en film d’animation, déjà décrit comme “le premier et plus grand film hopepunk jamais réalisé”, et d’autres titres de la vaste bibliothèque de l’éditeur Annapurna Interactive.

What's on the docket at Annapurna Animation? A 'Stray' movie based on the purr-fect video game and a new film from the director of 'Ice Age,' among other projects. We've got the exclusive details. https://t.co/y8rOz8DJVx — Entertainment Weekly (@EW) September 5, 2023

Robert L. Baird, directeur, d’Annapurna Animation, a déclaré :

Stray est un jeu qui traite de ce qui fait de nous des êtres humains, et il n’y a pas d’êtres humains dans cet univers. Il s’agit d’une “buddy comedy” qui met en scène un chat et un robot, avec une dynamique hilarante. La comédie est donc inhérente à ce film, mais il n’y a pas un seul être humain dans ce film. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles le jeu a été incroyablement populaire, car vous voyez le monde à travers le point de vue d’un adorable chat. Comment ont-ils réussi cela, et comment allons-nous réussir à le faire dans le film ? Nous le ferons, même si cela semble parfois impossible, mais nous savons que c’est l’essence même du jeu et la clé pour raconter l’histoire.

Les jeux Annapurna Interactive bientôt au cinéma

Outre Stray, Annapurna Interactive a édité le thriller Twelve Minutes, avec les voix de James McAvoy et Daisy Ridley, des œuvres acclamées par la critique comme Florence, If Found… et Journey, des aventures mythiques comme The Pathless et Ashen, ainsi que des jeux à venir comme Cocoon, Thirsty Suitors et Blade Runner 2033 : Labyrinth.

Andrew Millstein, co-directeur d’Annapurna Animation, a ajouté :

Pourquoi Stray pour commencer ? Il est tout simplement très populaire. Les gens s’y intéressent pour diverses raisons, et je pense que pour nous, chez Annapurna, qui travaillons avec différents créatifs, c’est un casse-tête. Qu’est-ce qui fait que ce jeu est si populaire ? Ensuite, la question est de savoir comment adapter un jeu en un récit de longue haleine qui soit incroyablement respectueux du jeu lui-même et du public, tout en étant digne d’un film. Ce processus fait toujours partie du défi à relever.