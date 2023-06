Stranger Things VR : une expérience sur les mondes et les réalités

Découvrez le monde de Stranger Things à travers le point de vue inédit de Vecna, qui explore des univers inconnus, forme l'esprit de ruche et met en œuvre son plan de vengeance contre Eleven et Hawkins.

Dans Stranger Things VR du studio américain Tender Claws, les joueurs envahiront les rêves et les souvenirs des personnages de la série éponyme diffusée sur la plateforme Netflix et exploiteront des pouvoirs télékinésiques pour posséder des esprits et combattre des créatures :

Revivez les souvenirs d’Henry au laboratoire Hawkins avec le Dr Brenner en explorant un esprit collectif interconnecté d’un autre monde. Manipulez des pouvoirs qui subvertissent et défient ceux de Vecna, et tentez de sauver vos amis lors d’un final en apothéose.

Un trailer pour Stranger Things VR

Stranger Things VR sera disponible cet automne sur Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro.